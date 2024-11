Kim Kardashian usa colar polêmico que pertenceu à princesa Diana

Em evento, a empresária Kim Kardashian chamou a atenção ao usar colar que pertenceu à princesa Diana. Ela comprou a joia em um leilão

Kim Kardashian chamou a atenção ao usar o colar de crucifixo que pertenceu à princesa Diana(1961-1997) durante um evento que aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos. A empresária arrematou a joia em um leilão e pagou mais de R$ 1 milhão.

O colar, conhecido como 'Cruz de Attallah', foi usado por Diana em um jantar de caridade, em 1987. A joia foi emprestada pela joalheria Garrard para que a princesa usasse naquele evento. A peça é feita em ouro e pedra ametista e na época causou polêmica.

Segundo o TMZ, Kim arrematou o item em um leilão da Sothebys, sociedade de vendas, em 2023. Ela disputou o colar com quatro pessoas na venda anual Royal & Noble, da casa de leilões. Ainda segundo a publicação, ela ofereceu "mais do que o dobro de sua estimativa".

Além do crucifixo, Kim apostou em um vestido longo branco e com um decote bem generoso para o evento de gala.

Confira:

Kim Kardashian e princesa Diana - Foto: Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Kim Kardashian revela tratamento inusitado para parecer mais jovem

Não é segredo para ninguém que Kim Kardashian é super adepta dos tratamentos estéticos e a empresária revelou que passou por um bem inusitado. Em conversa com a mãe Kris Jenner durante episódio do reality show The Kardashians, Kim contou que fez um tratamento com esperma de salmão. "Eu fiz um tratamento facial com esperma de salmão e o esperma de salmão foi injetado em meu rosto", disse ela sem conseguir segurar o riso.

Kim não revelou se notou ou não resultados após o procedimento. Outra famosa que também é adepta do tratamento é Jennifer Aniston. Em uma entrevista para o Wall Street Journal, a atriz revelou que ficou chocada quando sua esteticista sugeriu o procedimento. Saiba mais!

Leisa também:Relembre curiosidades importantes sobre a vida da Princesa Diana