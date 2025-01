Especialista alerta 'fome emocional' de Gracyanne Barbosa no BBB: 'Vazio interno'

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista Bruna Abrão explica como BBB pode estar influenciando alimentação de Gracyanne Barbosa

Desde que a 25ª edição do BBBcomeçou, a dieta de Gracyanne Barbosa(40) tem se tornado assunto fora da casa mais vigiada do Brasil —seja pela quantidade de ovos ou pelos desabafos da musa fitness. Porém, a psicanalista Bruna Abrão alerta, à CARAS Brasil, que a pressão do confinamento pode estar desencadeando uma "fome emocional" na sister.

Na última semana, Gracyanne desabafou para os colegas do BBB e alegou se sentir descontrolada em relação à comida , mesmo levando uma dieta rigorosa há anos. "A fome emocional acontece quando buscamos na comida uma forma de compensar emoções difíceis. Muitas vezes, ela é desencadeada por um vazio interno, que a comida não consegue preencher", explica Abrão.

A psicanalista, especialista em neuroemagrecimento, diz que a quebra da rotina alimentar, como acontece devido ao confinamento, pode intensificar ainda mais o quadro. "Quando ela é desestabilizada, como no caso de Gracyanne, é comum perder o controle sobre os sinais de saciedade e fome reais. Isso pode levar à compulsão e, posteriormente, à culpa."

Abrão reforça que episódios de compulsão alimentar são bastante comuns, e que é importante ter uma abordagem acolhedora, sem julgamentos. No caso da musa fitness, a pressão emocional e exposição diária podem potencializar ainda mais sua vulnerabilidade.

"É essencial entender que ninguém é perfeito o tempo todo. A exposição pública adiciona mais um nível de estresse, que pode interferir diretamente no comportamento alimentar. Para lidar com isso, é importante desenvolver ferramentas emocionais que ajudem a distinguir a fome física da emocional", completa a especialista.

