Prima diz que acompanhar Edi e Raissa no BBB tem sido desafiador: 'Tensos e felizes'

Ludmila Araujo, prima de Edi e Raissa, conta à CARAS Brasil como é a relação da dupla fora do BBB 25 e explica como tem sido acompanhá-los na TV

Com apenas duas semanas de BBB 25, a dupla circense Edilberto(42) e Raissa(19) já enfrentou muitas emoções —prova disso é que pai e filha estiveram nos dois Paredões da edição. Do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil, a família dos artistas assegura que o sentimento é desafiador, unindo a alegria por vê-los no reality à tensão da convivência e das provas.

"Está sendo uma experiência muito desafiadora para a família, como somos muito próximos. Sempre ficamos muito tensos, e ao mesmo tempo felizes e com expectativas", conta Ludmila Araujo, prima da sister do BBB 25 , em entrevista à CARAS Brasil. "[Mas] está sendo bem gostoso, estamos tendo muito orgulho aqui fora."

Araujo diz que os dois estão sendo completamente verdadeiros em sua passagem pelo programa, mostrando a relação da vida real para os telespectadores. Ela afirma que, caso continuem no reality vencendo as duplas Diego(38) e Daniele Hypolito(40) e Vitória Strada(28) e Mateus(28), devem continuar cada vez mais à vontade, entregando entretenimento ao público.

Leia também: Irmão revela que Diego Hypolito já havia sido convidado para o BBB e não aceitou

"Tenho observado que eles estão cada vez mais soltos e parecidos com o que eles são aqui fora, lá dentro da casa. Podem esperar que eles vão entregar muita alegria e entretenimento, como diz a Raissa [risos]. Eles têm uma energia muito contagiante, são pessoas alegres e por onde passam conquistam. É muito natural, não é nada forçado."

A prima acrescenta ainda que a relação dos dois é de muita união, já que trabalham juntos no circo com planejamento e apresentações nos espetáculos. "São parceiros em tudo. Eles alegram muito as festas da família, sempre dançando, felizes e brincando com todo mundo."

Leia mais em: Resultado virou no BBB 25! Enquete mostra mudança na eliminação do paredão

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DO PERFIL OFICIAL DO BBB NO INSTAGRAM: