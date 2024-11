Enquanto trata leucemia, Fabiana Justus faz lista de planos para o futuro

Em suas redes socais Fabiana Justus compartilhou uma lista com seus seguidoras; A influenciadora foi diagnosticada com leucemia no início deste ano

A influenciadora Fabiana Justusemocionou os seguidores nesta segunda-feira, 04, ao compartilhar uma lista de experiências que deseja reviver após concluir seu tratamento de leucemia mieloide aguda. Diagnosticada em janeiro, Fabiana enfrentou alguns desafios ao longo do ano como sessões de quimioterapia, longos períodos de internação e um transplante de medula óssea.

Uma das seguidoras da influenciadora a perguntou sobre coisas que deseja fazer, a filha do empresário Roberto Justusentão menciona o dia em que poderá tomar sol sem preocupações, comer uma salada fora de casa e passar um dia inteiro sem o despertador do remédio. Ela também expressou a vontade de viajar, tanto em uma viagem romântica com o marido quanto em uma viagem longa com a família.

"Tem tantas 'primeiras vezes' para viver de novo!", escreveu Fabiana. "A primeira vez que eu puder tomar sol sem medo. A primeira vez que eu voltar a andar de avião. A primeira vez que eu for a um show novamente. A primeira viagem longa com a família. A primeira viagem romântica com meu marido. A primeira vez que eu passar um dia inteiro sem o despertador do remédio tocar. A primeira salada que eu comer fora de casa. A primeira vez que eu fizer algum procedimento estético – esse é meio fútil, mas quem não gosta, né?".

Foto: Reprodução / Instagram

Fabiana Justus relata mudanças no cabelo após tratamento contra o câncer

Fabiana Justus usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 30, para compartilhar com os seguidores uma novidade em relação ao crescimento de seu cabelo. Em janeiro deste ano, ela recebeu diagnóstico de leucemia mieloide aguda e, em março, realizou o transplante de medula óssea.

Em meio ao tratamento contra o câncer, Fabiana decidiu raspar os cabelos. Agora, cerca de quase 9 meses após o transplante, que foi um sucesso, ela revelou que os fios estão crescendo cada vez mais.

Através de seus stories no Instagram, a irmã de Rafaella Justus explicou que tem notado uma grande diferença nas novas madeixas. De acordo com ela, seu cabelo está crescendo em uma textura diferente da que costumava ter.