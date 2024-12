Em tratamento contra a paralisia de Bell, Gabi Melim conscientiza seguidores sobre primeiros sintomas

Após diagnóstico de paralisia de Bell, Gabi Melim usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre sua saúde e pontuar cuidados que devem ser tomados

Gabi Melim preocupou os fãs ao compartilhar que foi diagnosticada com paralisia de Bell, uma condição causada pela ansiedade. Em tratamento contra a doença, a cantora utilizou as redes sociais para tranquilizar os seguidores sobre sua recuperação e aproveitou para conscientizar sobre a importância de estar atento aos sinais da paralisia, deixando um alerta para quem apresentar sintomas semelhantes.

"Sigo me cuidando em busca da recuperação e da cura! O penúltimo vídeo foi o primeiro sinal da recuperação, mesmo que devagarinho já tô vendo uma melhora", iniciou Gabi no Instagram.

"Ainda não consegui agradecer o tanto de mensagem linda que eu recebi de vocês (eu nem sabia que era tão querida). Esse mundo doido e caótico também tem muita gente linda que deseja o bem pro outro de graça! Cada palavra que recebo bate forte aqui e tem me ajudado bastante, muito obrigada a cada um de vocês, esse carinho melhora meu dia e me fortalece. Não vejo a hora de estar recuperada, voltando aos palcos, abraçando vocês e dando início a minha primeira turnê solo desse álbum solo 'Gabriela', que lancei com tanto carinho", confessou.

Na sequência, a famosa explicou a possível causa para seu diagnóstico. "Descobri a paralisia de Bell faz uma semana e os médicos acreditam ser devido à ansiedade e estresse, isso faz com que a imunidade caia, dando abertura para que a paralisia tome conta. Ela começou com um gosto estranho de metal quando eu estava bebendo água e depois comecei a perceber o lado direito do meu rosto paralisando. Quero aproveitar a visibilidade para ajudar outras pessoas de alguma forma. Vou deixar aqui algumas recomendações que têm me ajudado, algumas da minha fisioterapeuta e outras do meu médico neurologista".

"Se você descobre no início é mais fácil de reverter (então a qualquer sinal de paralisia vá à emergência)", aconselhou Gabi, que elencou o que se deve fazer após os primeiros sintomas. "Fazer ressonância e tomografia da cabeça pra descartar algo mais grave, como AVC; entrar com a medicação assim que receber o diagnóstico pro nervo não se agravar; fazer fisioterapia facial com um profissional qualificado pelo menos uma vez por semana e aprender como manusear sozinho em casa pelo menos 3x ao dia (manhã, tarde, noite)".

Confira o texto na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela (@gabimelim)

O que é a paralisia de Bell?

De acordo com o site do Hospital Albert Einstein, a paralisia de Bell acontece quando o nervo facial é alvo de uma inflamação, que faz com que ele pare de funcionar parcialmente ou completamente. O nervo fica inchaço e é comprimido contra os ossos da face, o que causa sua incapacidade de receber os impulsos elétricos.

Os principais sintomas envolvendo paralisia da pálpebra, dificuldade para piscar, desvio da boca, diminuição do paladar, salivação excessiva, dor atrás do ouvido. O diagnóstico é feito de forma clínica e não precisa de exames complementares. Hoje em dia, os estudos mostram que a paralisia de Bell acontece por causa de infecções virais que causam a inflamação do nervo facial, que pode ser uma infecção por vírus como herpes simples.

A recuperação demora de 3 semanas a 9 meses, mas a maioria das pessoas se recupera completamente. O início rápido do tratamento ajuda na qualidade da recuperação, mas vale destacar que o tratamento não reverte a paralisa, apenas ajuda na recuperação mais rápida.