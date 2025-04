Jair Bolsonaro: Boletim médico informa que os médicos retiraram os drenos

Jair Bolsonaro segue internado após cirurgia no abdômen e boletim médico atualiza sobre qual é o estado de saúde do ex-presidente

O ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em um hospital de Brasília após passar por uma cirurgia de 12 horas no abdômen. Nesta segunda-feira, 21, um novo boletim médico foi emitido para informar o quadro de saúde dele.

O documento informou que Bolsonaro está com boa evolução clínica, sem febre e com pressão arterial controlada. Inclusive, os médicos já retiraram os drenos do abdômen e fizeram a troca dos curativos da incisão cirúrgica.

O político recebe jejum oral e com nutrição parenteral exclusiva. Ele está hospitalizado há 9 dias e faz sessões de fisioterapia.

Nas redes sociais, Jair Bolsonaro mostrou uma nova foto da internação e falou do seu período sob cuidados médicos. "Sigo internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, ainda em acompanhamento pós-operatório. Estou sem febre e com a pressão arterial controlada. Os drenos do abdômen foram retirados e o curativo da incisão cirúrgica foi trocado, apresentando melhorias significativas. Permaneço em jejum oral, recebendo apenas nutrição parenteral exclusiva. A fisioterapia motora está sendo intensificada, assim como outras medidas de reabilitação. Sigo sem previsão de alta da UTI e, por recomendação médica, ainda não estou autorizado a receber visitas. Agradeço o carinho e a compreensão de todos neste momento. Um dia de cada vez!", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jair M. Bolsonaro (@jairmessiasbolsonaro)

A internação de Bolsonaro

Vale lembrar que Jair Bolsonaro foi internado após passar mal na última sexta-feira, 11, na cidade de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. Ele foi levado a um hospital da cidade e, após receber os primeiros atendimentos, foi transferido de helicóptero para o Hospital Rio Grande, em Natal.

Posteriormente, ele foi levado para um hospital particular em Brasília e passou por uma nova cirurgia no último domingo, 13, após apresentar um quadro de obstrução intestinal. A cirurgia realizada – uma laparotomia exploradora – tem o objetivo de liberar aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica clínica geral Manoela Souza comentou o diagnóstico do político. Leia aqui!

Leia também:Médico de Jair Bolsonaro revela quais complicações podem acontecer no pós-operatório