Em recuperação, Raquel Brito revela novo mal-estar: 'Uma pessoa sem sorte'

Ex-participante de 'A Fazenda 16', Raquel Brito contou que passou mal novamente ao sair do repouso para realizar caminhada

A influenciadora digital Raquel Brito usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 14, para atualizar o público a respeito de seu quadro de saúde. Na última semana, a jovem foi desclassificada de 'A Fazenda 16' após alegar mal-estar durante uma dinâmica do reality show.

Fora do hospital e em recuperação, Raquel contou como tem sido sua rotina desde que deixou o confinamento por recomendações médicas e recebeu o diagnóstico de Miocardite Aguda. De acordo com a ex-peoa, os últimos dias não têm sido fáceis.

"Ontem eu falei que estava andando para testar o coração. Disse que ia postar stories do dia a dia mas não deu certo…", iniciou Raquel Brito. Em seguida, ela explicou que decidiu realizar uma breve caminhada no domingo, 13, mas precisou retornar ao hotel onde está hospedada após apresentar um novo mal-estar.

"E o pior, eu fui andar no shopping para ver gente, distrair minha mente um pouco. Dei dois passos e veio uma sensação de desmaio, achei que ia cair. Estava com minha mãe e uma seguidora. Do nada, eu passei mal, e louvo a Deus que o shopping tem ambulatório", declarou a irmã do ex-BBB Davi Brito.

Raquel ainda revelou que foi prontamente medicada no local. "Minha sorte é que o shopping estava vazio. Eles me deram remédio para estabilizar novamente. Agora estou parecendo criança, que precisa engatinhar, para saber andar de novo. Uma pessoa que era independente… Me encontro aqui uma pessoa sem sorte. Entreguei meus dias nas mãos do Senhor, tudo vai dar certo, não é possível", finalizou ela.

Raquel Brito recorda momento em que passou mal em A Fazenda

A influenciadora digital Raquel Brito, desclassificada de 'A Fazenda 16' após passar mal durante uma prova do reality show da Record TV, está bem e segue em recuperação. No entanto, até chegar a este estágio, ela enfrentou momentos tensos nos últimos dias.

Em entrevista ao programa 'Domingo Espetacular', exibida na noite de domingo, 13, Raquel relatou como tudo aconteceu. Ao longo do bate-papo, Raquel se disse abalada com o ocorrido e ainda recordou os primeiros sintomas sentidos ainda na dinâmica da atração; confira detalhes!