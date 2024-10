Mãe de Raquel Brito abre o jogo sobre suposta gravidez e problema íntimo

Após especulações de gravidez e problema de saúde íntimo, mãe de Raquel Brito rompe o silêncio e revela a verdade sobre a ex-peoa

Na semana passada, Raquel Brito foi desclassificada do reality show ‘A Fazenda 16’, da Record. Antes do diagnóstico da ex-peoa ser revelado, circularam muitas especulações, desde uma suposta gravidez até um problema de saúde íntima, como uma infecção sexualmente transmissível. Agora, a mãe da influencer, Elisângela Brito, abriu o jogo sobre os rumores.

Para quem não acompanhou todos os detalhes, Raquel foi eliminada depois de passar mal durante uma prova do reality. Com fortes dores no peito, ela foi examinada pela equipe médica e desclassificada. Antes disso, a ex-peoa havia revelado a suspeita de uma gravidez e se queixado de coceira íntima em diversas ocasiões.

Pouco depois, o diagnóstico de Raquel foi revelado por sua equipe e foi confirmado que ela enfrenta uma inflamação em um músculo do coração. Agora, a mãe da ex-peoa e do campeão do reality show da Globo, Davi Brito, aproveitou para esclarecer os rumores envolvendo a saúde íntima da filha durante uma entrevista ao Domingo Espetacular, da Record.

Além de comentar o diagnóstico do problema cardíaco, Elisângela revelou a ‘fonte’ da coceira da filha, que tem alergia a depilação: “É na depilação, tem mulheres que ao se depilar tendem a ter [coceira] até o crescimento dos pelos. A Raquel tem essa dificuldade, mas nada de doença", ela negou a existência de infecção sexualmente transmissível.

Na sequência, Elisângela também negou os boatos de uma gestação e afirmou que tudo não passou de uma brincadeira da filha, que sonha em engravidar: "Isso é mentira, não foi gravidez. A Raquel sempre brinca, sempre ironiza. Ela tem o sonho de engravidar”, ela decidiu colocar um ponto final nos rumores envolvendo a saúde da herdeira.

Vale lembrar que com informações do relatório médico, a ex-peoa foi diagnosticada com miocardite aguda, uma inflamação no tecido muscular do coração. Ainda segundo sua equipe, Raquel Brito recebeu alta após dias internada, já iniciou o tratamento adequado e, em breve, poderá retornar para sua casa, em Salvador, na Bahia.

Raquel Brito foi reanimada por médicos a caminho do hospital:

Após passar por uma bateria de exames e receber diagnóstico médico preocupante, Raquel Brito recebeu alta e deve continuar tratamento com medicamentos. A influenciadora digital quebrou o silêncio pela primeira vez e narrou os bastidores do atendimento que recebeu da equipe, inclusive, ela contou que precisou ser reanimada a caminho do hospital.