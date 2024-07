Em quais casos a imunoterapia é indicada? Entenda tratamento contra câncer

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico oncologista Jorge Abissamra esclarece os casos em que a imunoterapia é uma opção no tratamento contra o câncer

Apesar de ser considerado um tratamento inovador no combate ao câncer, a imunoterapia não é indicada para todos os casos e pacientes que lidam com a doença. Entenda mais sobre o procedimento médico a seguir.

De acordo com o médico oncologista Jorge Abissamra, a imunoterapia é indicada para determinados tipos de tumores em estágios específicos. "Tanto para prevenir que a doença volte como também para casos de doença metastático, ou seja, a doença que se espalhou para outros órgãos", diz, em entrevista à CARAS Brasil.

A apresentadora Ana Maria Braga (75) é uma das celebridades que fez o tratamento. Ela contou, durante a exibição do Mais Você, que recorreu ao procedimento após exames indicarem que o tumor de um câncer que se originou no pulmão estava em estado metastático.

"A imunoterapia teve um papel importantíssimo na minha cura", afirmou a apresentadora, à época. "Em janeiro de 2020, a tomografia apresentou um quadro mais grave, pois o tumor já estava metastático, ou seja, estava em outros órgãos do corpo."

O especialista ainda acrescenta que existem alguns tipos de câncer que respondem bem à imunoterapia, porém, "nem todos os tumores e nem em todos os estágios a medicação é indicada pois nem sempre há respostas."

O QUE É A IMUNOTERAPIA?

Abissamra afirma que a imunoterapia é mais comum do que se imagina, e está presente em diversos hábitos do dia a dia, para além do combate ao câncer. Um exemplo disso é que a vacinação pode ser considerada como o tratamento.

"A imunoterapia é qualquer forma de tratamento que busque recuperar a capacidade do sistema imunológico de reconhecer e controlar ou destruir a célula tumoral", acrescenta o médico sobre o tratamento que também é feito pela cantoraSimony (48).

