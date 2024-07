Simony está internada? Equipe da cantora abre o jogo sobre ida ao hospial

Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria de Simony explicou estado de saúde da artista e explicou registro no hospital

A cantora Simony desmentiu que está internada após vicular uma série de publicações na mídia falando sobre o assunto. Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria da artista explicou a situação e garantiu que a ida ao hospital faz parte do tratamento de imunoterapia que a artista tem feito nos últimos meses.

"Ela foi fazer imunoterapia ontem, ela faz todo mês. Ela não foi internada", garantiu a assessoria da cantora, que seguiu explicando que o registro compartilhado por Simony foi apenas mais um detalhe da rotina de uma pessoa recém curada do câncer: "Ela saiu de Curitiba de um evento que nós fizemos e foi fazer imunoterapia direto. Ela faz todo mês, ela tem que fazer por dois anos".

A imunoterapia é uma forma de tratamento que utiliza o sistema imunológico do próprio paciente para combater doenças, especialmente o câncer. Ela pode ajudar a fortalecer ou restaurar a capacidade do sistema imunológico de reconhecer e destruir células cancerígenas ou patógenos.

Diagnosticada com câncer de intestino em agosto de 2022, Simony anunciou que foi curada do câncer no ano passado, no entanto, há seis meses iniciou o tratamento de imunoterapia para aumentar sua imunidade.

Nesta quarta-feira, 17, a artista acabou provocando especulações sobre seu estado de saúde após compartilhar uma foto deitada em uma cama de hospital. Na ocasião, ela escreveu uma legenda comentando sobre sua trajetória de fé e superação contra a doença.

"Sempre celebro a vida com todas as suas imperfeições e belezas. Agradeço por cada momento, por cada sorriso. Agradeço por ter a chance de lutar com fé, amor e gratidão. Sigo em frente, um dia de cada vez", escreveu ela.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Você vai ficar bem, é uma fase de saúde que precisa de cuidados, mas vai passar e você vai testemunhar a reviravolta", escreveu uma internauta. "Você é maravilhosa, Deus está cuidando carinhosamente de você, beijos nesse seu coração", escreveu outra.