Quem é Angelo Becciu? Cardeal expulso por Papa Francisco deseja votar no Conclave

Cardeal envolvido em polêmica durante o papado de Francisco retorna às discussões no Vaticano após a morte do pontífice; entenda

Giovanni Angelo Becciu voltou a chamar atenção nos bastidores do Vaticano. O cardeal italiano, que já ocupou a terceira posição mais importante da Santa Sé, foi afastado pelo Papa Francisco em 2020, após se ver envolvido em um escândalo financeiro de grandes proporções. Agora, com a morte do pontífice, Becciu deseja participar do Conclave que elegerá o novo líder da Igreja Católica .

Mas quem é Giovanni Angelo Becciu?

Becciu atuou por anos na Secretaria de Estado do Vaticano, comandando a gestão do Óbulo de São Pedro — fundo destinado às obras de caridade do Papa — além de desempenhar funções diplomáticas em países como Nova Zelândia, Sudão, Reino Unido e Estados Unidos. Sua carreira atravessou os papados de João Paulo II, Bento XVI e Francisco.

O desgaste veio em 2020, quando o cardeal foi acusado de envolvimento na polêmica compra de um imóvel de luxo na Sloane Avenue, em Londres, por cerca de 200 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,3 bilhão). O caso resultou em acusações de fraude, lavagem de dinheiro e abuso de poder. Embora tenha negado irregularidades, Becciu perdeu a confiança do Papa e foi proibido de participar do Conclave naquele ano.

Apesar disso, por ter menos de 80 anos, ele foi chamado para as congregações gerais antes da votação e não esconde o desejo de participar da escolha do novo papa. Segundo o jornal La Nación, o cardeal afirma que foi 'indultado' por Francisco antes de sua morte e segue defendendo sua inocência.

O velório do Papa Francisco

O velório do Papa Francisco começou nesta quarta-feira, 23, e é aberto ao público. Os fiéis podem visitar a Basílica de São Pedro para prestarem suas últimas homenagens. No início da tarde, a fila estava enorme e demorava mais de 3 horas para percorrer o caminho até o caixão.

O funeral acontecerá no sábado, 26, a partir das 10h (5h em Brasília) com uma missa na Praça de São Pedro. Neste dia são esperados chefes de estado do mundo todo e também uma multidão de fiéis. No final da missa de corpo presente, o caixão será sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma.

