A apresentadora Ticiane Pinheiro se declara para o marido, César Tralli, que foi escalado pela TV Globo como correspondente na cobertura do velório do Papa Francisco em Roma

A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou, nesta quarta-feira, 23, um registro carinhoso ao assistir o marido, César Tralli, no Jornal Hoje, noticiário da TV Globo. Isso porque o jornalista foi escalado pela emissora para cobrir o velório do Papa Francisco (1936-2025), que morreu na última segunda-feira, 21.

Na ocasião, Tici contou que pausou o treino para ouvir o marido falar diretamente de Roma, na Itália, onde ficará até o fim da cobertura do velório do Papa. A cerimônia durará até o próximo sábado, 26. Tralli, inclusive, viajou para o país pouco depois do anúncio da morte do pontífice.

"Muito orgulho! Treinando e assistindo meu amor direto de Roma", declarou Ticiane no vídeo. No registro, ela ainda fez corações e jogou beijos para o amado.

César e Ticiane estão juntos há mais de 10 anos e casados há sete anos. O casal tem uma filha, Manuella, de cinco anos. A apresentadora também é mãe de Rafaella Justus, de 15 anos, do casamento com o empresário Roberto Justus.

Ticiane Pinheiro se declara para César Tralli, que está em Roma pic.twitter.com/32G4h79csG — CARAS Brasil (@carasbrasil) April 23, 2025

César Tralli emociona ao reencontrar a filha na Páscoa

César Tralli encantou ao postar um momento de seu feriado de Páscoa. Isso porque no último domingo, 20, o jornalista se emocionou ao exibir o reencontro com sua filha, Manuella Pinheiro Tralli, de cinco anos.

Ao conseguir deixar o trabalho, o comunicador foi ao encontro de sua herdeira e de Ticiane Pinheiro, que estavam viajando com a família de Helô Pinheiro no interior de São Paulo.

César Tralli, então, matou a saudade da menina e se declarou para ela. Confira!

