Poliana Rocha surpreende ao postar foto antiga com fios escuros

Poliana Rocha surpreendeu os seguidores das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 23, ao compartilhar uma foto de quando seu cabelo era escuro.

A influenciadora digital, casada com o cantor sertanejo Leonardo, decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories para responder curiosidades dos fãs com imagens e uma pessoa quis saber se ela já foi morena.

Conhecida por ter um lindo cabelo longo e loiro, Poliana revelou para os fãs que quando era mais nova seus fios eram escuros. Além disso, na época em que a foto foi tirada, a mãe do cantor Zé Felipe também usava uma franjinha.

Recentemente, Poliana decidiu clarear a raiz do seu cabelo. A famosa postou em suas redes sociais um registro ao lado da profissional que estava retocando suas madeixas e celebrou a mudança no visual. "Hoje é dia de retocar a raiz com ela", escreveu a mulher de Leonardo, que em seguida mostrou o resultado. "Ela arrasa muito", afirmou.

Confira:

Poliana Rocha posta foto morena - Foto: Instagram

Poliana Rocha revela dom divino

A influencer Poliana Rocha compartilhou uma publicação que refletia sobre a alta sensibilidade espiritual. Na ocasião, a famosa respostou o conteúdo nos stories de seu perfil no Instagram e adicionou um: "euzinha", para indicar que se identificava com as palavras no texto.

"Pessoas com alta sensibilidade espiritual não escutam apenas o que é dito, elas escutam o que é sentido. Leem o não dito, sentem o que está no ar, percebem a verdade escondida por trás dos gestos e sorrisos. Elas captam energias, notam o clima mudando, reconhecem quando o olhar não combina com as palavras. Mesmo em silêncio, enxergam o que muitos ignoram. Fingem que não sabem, mas sabem muito. Sentem tudo", dizia o texto.

