Médico entrega sobre procedimento de Jakelyne Oliveira: 'Uma das cirurgias mais complexas'

No ano de 2021, Jakelyne Oliveira realizou um procedimento estético; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Guilherme Scheibel avalia o caso da modelo

A Miss Brasil 2013, Jakelyne Oliveira, de 32 anos, e o marido, o cantor sertanejo Mariano, de 38, se casaram há uma semana na Fazenda Santa Bárbara, em Itatiba, interior de São Paulo. Além de unidos no amor, o casal passou por uma cirurgia estética no ano de 2021, onde realizaram uma rinoplastia. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Guilherme Scheibel, médico especialista em otorrinolaringologia, explica o caso.

Antes de 2021, Jakelyne Oliveira já tinha feito uma rinoplastia, porém não ficou satisfeita com a operação. À época, ela relatou: "Tinha muito receio de mexer novamente no nariz por ser uma parte muito delicada e no centro do rosto", Apesar do medo, a miss se surpreendeu com o resultado positivo da última operação.

A CARAS Brasil conversa com o Dr. Guilherme Scheibel, médico que ficou responsável pela rinoplastia de sucesso da miss Jakelyne Oliveira, o especialista entrega que o procedimento durou cerca de 10 horas devido à complexidade do caso.

"Ela teve uma melhora funcional muito importante e um resultado estético muito natural, que era o que buscava". afirma. O Dr. Guilherme Scheibel reforça que a rinoplastia, dentro do universo das cirurgias plásticas, é a que tem menos risco de complicações graves.

"No entanto, é uma das cirurgias mais complexas, que mais exige conhecimento técnico e décadas de experiência. A necessidade de fazer uma cirurgia reparadora é muito alta quando feita por cirurgiões sem a formação e experiência adequada", declara.

QUANDO REALIZAR UMA RINOPLASTIA?

Atualmente, a rinoplastia é uma das cirurgias plásticas mais procuradas, sendo que a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética a coloca em quarto lugar no ranking global de procedimentos mais realizados.

O Dr. Guilherme Scheibel aponta: "A maioria das pessoas procura uma rinoplastia para melhorar a estética do nariz, seja por uma ponta caída, um dorso alto, um nariz grande". O otorrinolaringologista menciona que a rinoplastia pode trazer melhorias para saúde: "Geralmente causa uma obstrução na passagem de ar. Por isso, podemos dizer que o objetivo é melhorar tanto a estética como a função respiratória".

FICA NATURAL?

O Dr. Guilherme aponta que resultados naturais são o ápice da expertise, técnica e habilidade cirúrgica e demoram décadas para serem adquiridos pelo cirurgião. Por conta desse cenário, infelizmente, algumas rinoplastias não ficam naturais.

"Existem sim cirurgiões que são experts, realizam simulações computadorizadas, criam o formato em conjunto com o paciente e utilizam técnicas muito avançadas e precisas, alcançando resultados extremamente naturais e funcionais. É esse tipo de profissional que as pessoas devem procurar para realizar a sua cirurgia", finaliza o Dr. Guilherme ao avaliar o caso da modelo Jakelyne Oliveira.

