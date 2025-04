Davi Brito fala sobre relação com colegas de confinamento: ‘Poucos falam comigo’

O ex-BBB Davi Brito se revolta com a falta de apoio de seus colegas de confinamento e critica a relação com eles; saiba detalhes!

O vencedor do BBB 24 Davi Brito apareceu em suas redes sociais nesta quarta-feira, 23, para comentar sobre o distanciamento dos colegas de confinamento após o fim do programa e criticar a falta de apoio por parte dos ex-BBBs.

"Vou largar o verbo. Um bocado de gente, um bocado de falso. Por que não bota as caras agora pra me defender? Tá passando por um momento difícil e falar: 'Ó, o Davi não é esse tipo de pessoa que vocês tão falando não. Mas na hora que eu faço uma publicidade vem um bocado comentar na publicidade pra querer se aproveitar e que a marca veja eles também. É um bocado de interessado ", pontuou o ex-BBB.

“E quem tiver se doendo que se incomode, que se mude, o problema é de vocês” , completou.

Durante o desabafo, Davi mencionou que conversa com apenas alguns ex-participantes, inclusive com aqueles que foram seus rivais no reality. "Poucos falam comigo, tá bom? MC Bin Laden fala comigo, Lucas Buda fala comigo. Pessoas que eu briguei no 'Big Brother', pessoas que foram meus inimigos no 'Big Brother' falam comigo hoje, isso são pessoas de exemplo. Não pessoas que eu passei o 'Big Brother' inteiro com amizade, chegam hoje, não me dão nenhum 'oi, não falam nem comigo", disparou.

Ex-namorada de Davi se pronuncia

Ex-namorada de Davi Brito, a cirurgiã-dentista Adriana Paula usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 23, para compartilhar um longo desabafo. No texto, A dentista afirmou que seu sucesso não dependeu do ex-BBB e destacou que não se sente na obrigação de expor seu lado da história, optando por uma postura mais discreta.

"Primeira e última vez que falo sobre isso aqui. Gente, parem de achar que vocês sabem o que acontece na vida dos outros", iniciou ela.

