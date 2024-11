Mariana Ximenes revela se escondeu ou não o seu namoro com empresário

Mariana Ximenes conta novos detalhes do seu namoro com empresário. Saiba o que ela falou sobre ser discreta em sua vida amorosa

Estrela da novela Mania de Você, da Globo, na qual interpreta a personagem Isis, a atriz Mariana Ximenes vive uma fase romântica em sua vida pessoal. A estrela está namorando com o empresário Thiago Cordeiro, mas mantém o relacionamento longe dos holofotes. Com isso, ela revelou se escondeu ou não o relacionamento do público.

Em entrevista na Marie Claire, a artista contou que não escondeu o romance, apenas não divulgou publicamente. “Eu sempre fui uma pessoa reservada. Eu não escondo, não tenho nada para esconder. Mas eu sou reservada naturalmente, as coisas vão sair naturalmente”, afirmou ela.

Então, Mariana contou que não se sentiu incomodada ao ser flagrada com o rapaz em um teatro. "Eu nem imaginava que ia sair, eu fui flagrada saindo de um teatro. Mas tudo bem também, eu vivo. Eu não me privo de nada por conta disso. É só uma questão de preservar, vivendo minha historinha ali, na minha privacidade. A gente já é tão exposta", disse ela, e completou: "Tô feliz. Alinhados".

Flexibilidade de Mariana Ximenes

Os telespectadores da novela Mania de Você, da Globo, foram surpreendidos com uma cena inusitada da atriz Mariana Ximenes, que interpreta Isis. Na trama, os personagens estavam na festa de casamento de Mavi (Chay Suede) e Viola (Gabz) quando Isis resolveu dançar em cima do bar.

Na cena, Isis estava com um look curtinho e justo e subiu no bar para fazer uma dança ousada. Em um momento, ela abriu espacate e chocou todo mundo.

Na internet, os fãs reagiram com comentários. “Mariana Ximenes do céu”, disse um internauta. “Obrigada a todos os responsáveis que colocaram a Mariana Ximenes dando um espacate na minha televisão”, comentou outro. “A abertura de pernas da Mariana Ximenes”, escreveu mais um. “A diva arrasou muito nessa cena! Para mim, a mais icônica até agora”, declarou outro.

