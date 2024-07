Claudia Alencar recebe alta hospitalar após longa luta contra problemas de saúde

Em luta contra problemas na coluna desde dezembro de 2023, Claudia Alencar está de alta hospitalar e vai para casa

A atriz Claudia Alencar recebeu a ótima notícia de que está de alta hospitalar. Ela vai deixar o hospital no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 31 de julho, após um longo período de luta contra problemas de saúde.

A artista foi internada, inicialmente, em dezembro de 2023 por causa de complicações em uma cirurgia na coluna. Desde então, ela chegou a ir para uma clínica de reabilitação e voltou ao hospital em 21 de junho para a revisão cirúrgica de artrodese de coluna lambossacra.

Agora, ela recebeu alta hospitalar e vai seguir com sua atividades rotineiras, além de fazer sessões de fisioterapia. A notícia foi dada por meio de um comunicado da equipe de assessoria de imprensa dela.

"Claudia Gomes de Alencar foi readmitida no Hospital Placi Barra em 21/06/2024 após revisão cirúrgica da artrodese de coluna lombossacra L4-S1 em 13/06/2024. Durante a internação evolui com bom resultado motor e funcional, atualmente deambula de forma independente. Ao longo da internação, Claudia foi aos poucos retomando suas atividades e participou da comemoração do seu aniversário, participou da festa junina do hospital e permaneceu com seus ensaios para seu próximo trabalho. Atualmente, está ativa e livre para realizar suas atividades de vida diária. Receberá alta hoje, dia 31/07/2024, e seguirá com fisioterapia ambulatorial para manter os ganhos adquiridos ao longo da internação no Placi", informaram.

Relembre o que aconteceu com Claudia Alencar

Em dezembro de 2023, Claudia Alencar foi internada por causa de uma grave infecção após realizar uma cirurgia na coluna. Ela ficou um longo período no hospital para tratar a infecção e as dores que sentia. Depois, ela foi para uma clínica de reabilitação para se recuperar, mas precisou voltar a ser operada em junho de 2024.

A estrela fez outra cirurgia na coluna vertebral por causa da reativação da dor. Então, ela foi para outro hospital para fazer a reabilitação. Nos últimos dias, ela foi diagnosticada com trombose venosa na perna e tomou medicamentos anticoagulantes para resolver a questão.

Em entrevista ao site Gshow, a atriz comentou sobre a boa relação com os médicos que a ajudaram a se recuperar. "Gentis, plenos de sabedoria sobre o corpo humano. A gente trocou amorosidade. Aprendi a viver no aqui e agora, não quero voltar para trás. A vida me fez parar para eu me concentrar, ser feliz e cuidada por todos os enfermeiros e médicos, que são maravilhosos", declarou ela.

Além disso, Claudia contou que passou a enxergar a vida com outros olhos após o ocorrido. "Estou me curando. Ainda tenho dores, mas estou tomando analgésico. Agora estou bem", disse.

"Quero continuar a minha arte. O que vivi foi muito transformador. Eu gosto muito mais de mim hoje. Me aprovando mais, ficando quieta, tranquila. Esse break na minha vida foi transformador. Agradeço à vida!", completou, por fim.