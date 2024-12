Cirurgia de Preta Gil: Saiba quando a cantora deve sair da sedação

Em tratamento contra o câncer, a cantora Preta Gil realizou uma cirurgia delicada para retirada de tumores com duração de 21 horas

A cantora Preta Gil realizou uma cirurgia delicada na quinta-feira, 19, em São Paulo, para retirada de tumores em seu corpo. O procedimento, finalizado na madrugada de sexta-feira, 20, ocorreu bem e teve duração de cerca de 21 horas.

De acordo com informações da assessoria de imprensa da artista, Preta permaneceu sedada após a intervenção para o controle da dor. A previsão da equipe médica responsável pelos cuidados da cantora é que ela comece a sair da sedação ainda neste sábado, 21.

Durante a manhã, Malu Barbosa, uma das melhores amigas de Preta Gil, compartilhou em suas redes sociais uma atualização sobre o quadro de saúde da artista e reforçou que ela está se recuperando bem. "Por aqui tudo bem! Tudo como programado! Obrigada pelas mensagens e pela energia positiva. Preta é muito forte!", escreveu ela.

Qual o diagnóstico de Preta Gil?

Diagnosticada com câncer no intestino em 2023, Preta Gil retomou o tratamento contra a doença em agosto deste ano, quando descobriu quatro tumores: um no ureter, dois nos linfonodos e outro com metástase no peritônio, a membrana que envolve os órgãos abdominais.

Recentemente, ela viajou aos Estados Unidos em busca de um tratamento mais avançado e uma segunda opinião médica. Em um desabafo, falou sobre a cirurgia, a possibilidade de voltar para a quimioterapia e a busca por tratamento mais avançado no exterior.

"A gente sabe que existe a possibilidade real de que eu faça a quimioterapia depois [da cirurgia] aqui e a terapia que eu fiz lá no Brasil não foi tão eficaz como os médicos esperavam e eu também [esperava]. A gente tem que buscar alternativas em países diferentes, com tipo de estudos diferentes, ensaios diferentes ainda não publicados ou publicados, drogas que ainda não chegaram ao Brasil"; confira mais detalhes!

