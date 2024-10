Carlinhos Maia lamenta morte de grande amiga: 'Até breve na eternidade'

O influenciador Carlinhos Maia realizou uma homenagem em despedida a uma grande amiga da família, que faleceu nesta terça-feira, 22

O influenciador digital e humorista Carlinhos Maia compartilhou uma triste notícia com o público que o acompanha. Por meio de suas redes sociais, o famoso contou que dona Carmem Lucia, uma grande amiga da família, faleceu nesta terça-feira, 22.

Em seus stories no Instagram, Carlinhos resgatou registros raros ao lado da mulher, que além de ser bastante próxima de seus familiares, também foi uma de suas primeiras personagens na internet. O artista não deu detalhes sobre o falecimento.

"Descansa em paz minha eterna Carmem Lucia. Obrigado por tantos momentos incríveis! Te amo, até breve na eternidade", homenageou Carlinhos Maia na legenda da postagem. Na foto em questão, o famoso aparece abraçando a mulher.

Em seguida, o influenciador publicou um vídeo antigo de um momento descontraído vivido ao lado de dona Carmem. "Ela sempre foi uma grande amiga da minha mãe. Quem me acompanha desde o começo vai lembrar muito dela", declarou ele, por fim.

Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, também lamentou a morte da amiga da família ao prestar uma homenagem. "Que Deus te receba com toda luz que você possuía. A senhora nos ensinou tantas coisas e uma das mais importantes foi a forma como levava a vida como uma criança, era intensa e dedicada em tudo que fazia. Deus te abençoe meu amor e descanse em paz, como a senhora merece", declarou.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães lamentam morte de amiga - Reprodução / Instagram

