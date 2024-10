Nas redes sociais, Carlinhos Maia compartilhou preocupação do pai, Virgílio, em meio ao tratamento contra câncer no pâncreas; entenda

Nesta quinta-feira, 3, Carlinhos Maia usou as redes sociais para trazer atualizações sobre a saúde do pai, Virgílio, e compartilhar preocupação que ele vem carregando. O pai do influenciador está em tratamento contra um câncer no pâncreas, descoberto após realizar exames de rotina.

Nos Stories do Instagram, Carlinhos confessou que o pai está debilidado devido à quimioterapia, mas apresentou melhora após sua chegada. "Ontem eu cheguei aqui e meu pai não estava indo no banheiro, não estava conseguindo. E sabe o que é, gente? Bota mais coisa na cabeça do que realmente é. Para você ver, desde que ele voltou de São Paulo, não estava indo no banheiro, estava mal, sem dormir direito, estressado, aí eu vim aqui, fiquei ontem conversando com ele", iniciou.

“Muitos dizem assim: 'Para tudo'. Não, eu estou com ele o tempo todo, desde que ele descobriu o câncer, eu estou com ele. Hoje eu cheguei aqui, ele conseguiu ir no banheiro, está bem melhor, foi até na feira comprar o peixe dele, conseguiu comer”, celebrou. “A gente tem que guardar nossa dor e ser forte para quem precisa, e é nesses momentos que eu não posso parar, estou com ele todos os dias e continuarei”, afirmou o marido de Lucas Guimarães.

Na sequência, o influenciador desabafou sobre o pai estar preocupado com os gastos de seu tratamento, garantindo que abriria mão de tudo para ajudá-lo. “E ele fica… Olha o pensamento: ‘Carlos, está gastando demais comigo…’. E eu digo: ‘Pai, homem, pelo amor de Deus…’. Você entende a preocupação? Eu tive que dizer: ‘Pai, isso aí não foi nem uma bolsa. Se precisasse gastar todo o dinheiro, voltar a morar na vila, a gente moraria!'”, acrescentou Carlinhos, que também contou que Virgílio gosta muito do Rancho do Maia e se anima quando acompanha tudo.

Pai de Carlinhos Maia já realizou primeira sessão de quimioterapia

O influenciador digital e humorista Carlinhos Maia atualizou o público sobre a saúde de seu pai. Em agosto deste ano, o famoso revelou que Virgílio foi diagnosticado com câncer no pâncreas após realizar exames de rotina.

Agora, Carlinhos contou que o pai já realizou a primeira sessão de quimioterapia e está bem. Por meio de suas redes sociais, ele compartilhou fotos de seu Virgílio no hospital ao lado da esposa, Maria Maia.

"A primeira já foi. Fez até selfie!", escreveu Carlinhos Maia na legenda da publicação. Recentemente, o humorista desistiu de viajar a trabalho para estar mais próximo ao pai, que estava prestes a iniciar a quimioterapia.

Na ocasião, Carlinhos já estava no aeroporto para embarcar para Milão, na Itália, quando comunicou sua decisão. "Eu sei que é uma oportunidade linda, tudo incrível, mas eu não estou [no clima]. Vim até o aeroporto para ter certeza. Eu gosto de estar ali, presente", declarou ele.

"Foram muitos baques esses dias. Isso [o trabalho] era uma coisa que eu queria muito fazer, mas vão ter outras oportunidades. É muito longe. Meu coração diz para ficar em casa. Eu quero ficar mais tempo em casa com ele. Mas daqui a pouco eu volto com tudo para trabalhar", concluiu Carlinhos Maia.