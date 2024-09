Camila Campos explica uso de cinta em meio a tratamento de câncer

Em seu perfil no Instagram, a cantora Camila Campos abriu uma caixinha de perguntas neste sábado, 21, e falou sobre o tratamento contra o câncer

Em seu perfil no Instagram, a cantora gospel Camila Campos abriu uma caixinha de perguntas neste sábado, 21, para interagir com os seu seguidores e falou sobre seu tratamento contra o câncer. Recentemente, ela concluiu todas as sessões de radioterapia e contou que não teve nenhum efeito colateral durante o processo.

"Como tem sido essas últimas sessões de rádio?", quis saber um internauta. “Elas terminaram, para a glória de Deus. Fizemos até um café da vitória no hospital. Foi uma bênção, não tive nenhum efeito colateral. Deus realmente tem feito milagres no deserto. Estou passando pela provação, mas Deus tem enviado milagres diários. Não tive nenhum efeito colateral durante as sessões de rádio. Continuem me ajudando em orações, a gente está vencendo e eu vou testemunhar este milagre”, detalhou.

Em outro momento, ela também foi questionada sobre a cinta que apareceu usando recentemente e explicou que serve como suporte para a coluna por conta das dores. “O meu caso é um câncer de mama, que avançou para a coluna. Eu tinha muitas dores na coluna, lesões tumorais nessa área. Por isso a cadeira de rodas, a dificuldade para andar. Mas Jesus já está fazendo a obra, e já, já estarei sapateando”, disse ela.

O que aconteceu com Camila Campos?

A cantora gospel Camila Campos revelou publicamente em julho deste ano que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado. Na época, ela estava grávida de 7 meses da filha caçula. No dia 24 de julho, já no hospital para o tratamento, a artista contou através de uma carta aberta que o câncer se espalhou para os ossos. Ainda no dia 24, Camila Campos deu à luz Sofia.

Desde então, tem se dedicado ao tratamento. Na última quarta-feira, 18, Camila Campos contou que concluiu todas as sessões de radioterapia e comemorou a ocasião com publicações nos stories de seu Instagram.

Vale lembrar que, além de Sofia, ela também é mãe de Bela, de 2 aninhos. As duas são frutos de seu casamento com o ex-jogador de futebol Léo Zagueiro.