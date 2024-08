Bruna Tavares enfrenta cirurgia delicada após diagnóstico grave: ‘Intestino parou’

Influenciadora e empresária Bruna Tavares revela que enfrentou uma cirurgia delicada após seu intestino parar de funcionar; confira o relato

Na última terça-feira, 13, Bruna Tavares usou as redes sociais para revelar que precisou passar por uma cirurgia delicada devido a um grave problema de saúde. A influenciadora digital e empresária do ramo de beleza explicou que sempre teve problemas intestinais, mas a situação se agravou quando o órgão parou de funcionar.

Através dos stories no Instagram, Bruna apareceu em casa após alguns dias afastada das redes sociais. Em seguida, ela explicou que seu sumiço estava relacionado a um problema de saúde e contou que passou por uma cirurgia no final do mês passado: "Eu fiz uma cirurgia, há três semanas, no meu intestino, bem delicada”, iniciou.

Apesar de não compartilhar o diagnóstico, Bruna explicou que o órgão parou de funcionar: “Simplesmente o meu intestino parou de funcionar, entre outras coisas. Acho que é um somatório de coisas que aconteceram e culminou na saúde", disse a empresária, que já enfrentava problemas intestinais há alguns anos.

“Nos últimos quatro anos, perdi as contas das vezes que tive hemorragia no banheiro, que desmaiei, que suei frio, que fiquei mais de sete dias sem ir ao banheiro. Quatro dias era normal. Então, era uma coisa que estava provocando muitos problemas em outras áreas porque começa a escalar", a influenciadora detalhou alguns dos sintomas.

No entanto, Bruna contou que precisou esperar para passar pelo procedimento cirúrgico a situação acabou se agravando: "Era uma cirurgia que já era para fazer. Tenho problemas de intestino desde que sou criança, só que as coisas vão piorando. A gente não vai cuidando, vai comendo errado, passando por muito estresse”, ela desabafou em seu relato.

“Faz um ano que estava para fazer essa cirurgia, mas fiquei esperando a aprovação do convênio", completou a influenciadora, que também detalhou sua recuperação. Bruna celebrou que já está conseguindo usar o banheiro normalmente e expressou sua felicidade em retornar ao trabalho nas redes sociais e à sua marca de maquiagem.

Bruna Tavares revela que enfrentou cirurgia delicada - Reprodução/Instagram

Quem é Bruna Tavares?

Bruna Tavares se formou em jornalismo, mas encontrou na maquiagem sua verdadeira vocação. Desde 2009, ela se tornou influenciadora digital, produzindo conteúdo de beleza. Em 2011, começou a desenvolver seus próprios produtos e, atualmente, é proprietária de uma das marcas de maquiagem mais conhecidas do país.