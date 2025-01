Bruna Linzmeyer desabafa sobre problema de saúde: 'Me recuperando'

A atriz Bruna Linzmeyer usou as redes sociais nesta quarta-feira, 22, para fazer um desabafo sobre sua saúde. Veja o que ela disse!

A atriz Bruna Linzmeyer usou as redes sociais nesta quarta-feira, 22, para falar sobre sua saúde. Nos stories de seu Instagram, ela desabafou sobre estar exausta e revelou que contraiu um tipo de intoxicação nos últimos dias.

"Homenageada e exausta são as minhas qualidades da semana", iniciou ela ao postar uma selfie. "Ah, e sobrevivendo SEM CAFÉ, porque peguei uma intoxicação (acho que nadando no mar, infelizmente sujo, do RJ, acreditem) e tô há uma semana me recuperando", completou.

Em seguida, a atriz mostrou seu moletom de Corupá, em Santa Catarina, e finalizou: "Mas a vida é linda, como esse moletom de Corupá - eu boto fé". Veja a publicação:

Storie de Bruna Linzmeyer (Reprodução/Instagram)

Bruna Linzmeyer revela o que mais a atrai em uma mulher

Recentemente, a atriz aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores e foi questionada sobre o que mais a atrai em uma mulher."As pessoas que me interesso, mesmo as que já namorei e vocês conhecem, são todas bem diferentes umas das outras, diferentes de jeito, fisicamente, de idade. Uma amiga fez uma linha que conectava todas essas pessoas", iniciou ela.

Em seguida, a famosa contou que se encanta com pessoas que vão bem no trabalho. "Todas as pessoas que já namorei mandavam muito bem no que faziam no trabalho, me encanto muito por pessoas que mandam bem no trabalho. Não é mandar bem no clássico, no comum que você espera, mas que tem uma linha própria, ou uma ética muito forte, ou um jeito de trabalhar muito próprio, que são muito inteligentes ou têm um olhar deslocado, fora da caixinha, sobre seu trabalho", refletiu.

"Isso realmente me encanta, primeiro me encanto pela pessoa no mundo, depois me interesso em estar mais perto dela. É um pouco de 'quero saber mais de você, como você pensa, vive e olha o mundo'", detalhou. Leia mais!

