Bruna Linzmeyer revela o que mais a atrai em uma mulher

A atriz Bruna Linzmeyer respondeu algumas perguntas dos seguidores e foi sincera ao revelar o que mais a atrai em uma mulher

Em suas redes sociais, Bruna Linzmeyer sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Na última quarta-feira, 27, a atriz aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores e foi questionada sobre o que mais a atrai em uma mulher.

"As pessoas que me interesso, mesmo as que já namorei e vocês conhecem, são todas bem diferentes umas das outras, diferentes de jeito, fisicamente, de idade. Uma amiga fez uma linha que conectava todas essas pessoas", começou ela.

Em seguida, a famosa contou que se encanta com pessoas que vão bem no trabalho. "Todas as pessoas que já namorei mandavam muito bem no que faziam no trabalho, me encanto muito por pessoas que mandam bem no trabalho. Não é mandar bem no clássico, no comum que você espera, mas que tem uma linha própria, ou uma ética muito forte, ou um jeito de trabalhar muito próprio, que são muito inteligentes ou têm um olhar deslocado, fora da caixinha, sobre seu trabalho. Isso realmente me encanta, primeiro me encanto pela pessoa no mundo, depois me interesso em estar mais perto dela. É um pouco de 'quero saber mais de você, como você pensa, vive e olha o mundo'", contou.

Bruna também respondeu se namoraria uma pessoa anônima. "Tem uma pessoa só que namorei que era famosa, todas as outras pessoas não eram famosas".

O último trabalho de Bruna Linzmeyer na TV foi como a Madeleine na primeira fase da novela Pantanal, exibida em 2022 pela Rede Globo.

Look poderoso

Recentemente, Bruna Linzmeyer chamou atenção ao escolher um vestido transparente e com uma fenda profunda para comparecer a um evento de cinema no Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, a atriz compartilhou mais detalhes sobre seu look e revelou que apostou em um modelo vintage para a estreia de seu novo filme, Baby.

Em seu perfil no Instagram, Bruna revelou que apostou em um vestido transparente de um acervo vintage. A atriz compartilhou um álbum de fotos posando com o look e exibiu os detalhes da peça, que possui uma pintura floral delicada, tecido fluido e uma fenda ousada até a altura do quadril. Para complementar, ela elegeu lingerie nude e salto transparente.

Além de exibir o look ousado no tapete vermelho, Bruna posou com o modelito em casa e exibiu a produção completa em alguns autorretratos. Na legenda, ela aproveitou para divulgar seu novo projeto e falar sobre a importância do cinema: “Nesse vestido vintage lindíssimo do brasileiro Roberto Issa fui prestigiar a abertura do Festival do Rio”, iniciou.

“Eu estou com um filme na mostra competitiva, o Baby. Para além do meu filme, convido vocês a fazerem suas listinhas e comprarem seus ingressos, pois um dos festivais mais importantes do nosso país começou! E a coisa mais especial dos festivais de cinema é que a gente não só assiste aos filmes”, Bruna convidou.

“A gente pode conversar sobre eles depois, nas sessões com debates, nas esquinas da cidade, na praia com cervejinha na mão. cinema reverbera na gente, nos ajuda a processar emoções, entender situações que vivemos, sonhar futuros que ainda nem vislumbramos. Viva nosso cinema!”, disse a atriz, que finalizou agradecendo sua equipe.

Leia também: Bruna Linzmeyer completa 32 anos com quebra de tabus e empoderamento feminino como prioridades