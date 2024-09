"Eu sozinha comigo mesma que tenho que resolver", diz Preta Gil sobre câncer

Nesta terça-feira, 3, a cantora Preta Gil usou as redes sociais para desabafar sobre sua nova batalha contra o câncer. Veja o que ela disse!

Nesta terça-feira, 3, a cantora Preta Gil usou as redes sociais para desabafar sobre sua nova batalha contra o câncer. Diagnosticada com a doença em quatro lugares diferentes, a artista compartilhou uma reflexão sobre o momento que vive e afirmou que vai se manter focada.

"Vencer pra mim, é não baixar a cabeça. É ser feliz na adversidade, é um dia de cada vez. Estou cercada de amor por todos os lados, mas sou eu sozinha comigo mesma que tenho que resolver esse problema, com minha disciplina com a cura", diz o texto.

Na legenda, ela complementou: "Amores, compartilhar com vocês minhas batalhas é um sinônimo de vitória pra mim! E aí, vamos vencer juntos?", escreveu a cantora. Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de apoio. "Vai vencer mais uma vez!", disse uma. "Vencendo todos os dias. Um pouquinho de cada vez! Te amo!", escreveu outra. "Vamos juntinhas! Mas saiba que você já venceu", escreveu uma terceira.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Preta Gil (@pretagil)

Preta Gil retomou tratamento em agosto

No dia 22 do último mês, Preta Gil compartilhou com seus fãs que retomou o tratamento oncológico. Em janeiro de 2023, a cantora foi diagnosticada com um tumor no intestino e passou por um longo tratamento, que incluiu procedimentos cirúrgicos para a retirada das células cancerígenas e para a reconstrução de seu intestino. O câncer estava em remissão. Mas após ser hospitalizada para realizar exames de rotina, os médicos optaram por voltar com o tratamento.

Já no domingo, 25, a artista revelou que tem quatro novos tumores em seu corpo. "O meu câncer voltou. Ele voltou em 4 lugar diferentes. Eu tenho dois linfonodos, eu tenho uma metástase que fica no peritônio e eu tenho uma lesão na ureter. Eu vim para fazer meus exames de rotina quando fomos todos nós - eu, os médicos, família e amigos - surpreendidos por esse novo diagnóstico. É mais comum do que a gente imagina, mas é sempre um grande susto”, afirmou.