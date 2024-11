James Van Der Beek revela que está com câncer colorretal aos 47 anos

O ator James Van Der Beek anunciou sua luta contra o câncer colorretal e sua esperança na cura: ‘Apoio da minha incrível família’

O ator James Van Der Beek foi diagnosticado com câncer colorretal. Ele deu a notícia para os fãs por meio de uma entrevista na Revista People neste domingo, 3. O artista contou que está otimista por sua cura e que recebe o apoio da família.

“Tenho câncer colorretal. Tenho lidado com este diagnóstico em particular e tomado as medidas para resolver, com o apoio da minha incrível família. Há motivos para otimismo e estou me sentindo bem”, disse ele.

O artista está com 47 anos e tem seis filhos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah. Mesmo com o diagnóstico, ele não interrompeu sua carreira. Ele segue trabalhando ativamente.

Eduardo Suplicy também foi diagnosticado com câncer

O deputado estadual Eduardo Suplicy foi diagnosticado em julho com linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que afeta as células do sistema linfático, essencial para a imunidade do corpo. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 28, pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, e confirmada pelo político em uma publicação no Instagram

Apesar de rara e agressiva, a doença foi detectada em estágio inicial, o que oferece boas perspectivas de tratamento para Eduardo. Já o tratamento está sendo feito com imunoquimioterapia, que associa medicamentos endovenosos convencionais a outros que estimulam o sistema imunológico para combater as células cancerígenas.

Em uma publicação no Instagram, Eduardo deu detalhes do seu estado de saúde. "Recebi em julho o diagnóstico de linfoma não Hodgkin e estou em tratamento imunoquimioterápico, sob os cuidados do Hematologista Dr. Celso Arrais e sua equipe. Continuo minhas atividades na Assembleia e minhas aulas de ginástica. Felizmente meus exames já apresentam bons resultados", disse.

E continuou: "Por recomendação médica, estou com atividades públicas restritas por causa da minha baixa imunidade. Agradeço o apoio, as orações e as energias positivas para que eu possa me recuperar o mais breve possível. A minha luta só termina quando eu ver implantada no Brasil e no mundo a Renda Básica de Cidadania. Felicidades a todas e todos!". Ainda segundo a jornalista, Eduardo já realizou quatro sessões e tem levado a vida em ritmo normal.