Após quatro dias internada, esposa de Cristiano Ronaldo recebe alta hospitalar

Nesta quinta-feira, 24, Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, anunciou que recebeu alta hospitalar após passar quatro dias internada. Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo explicou que esteve no hospital por conta de uma pneumonia, infecção que atinge os pulmões.

Na imagem compartilhada nos Stories, Georgina surgiu ainda com um acesso venoso no braço - cateter usado para administrar medicamentos diretamente na corrente sanguínea. Além disso, é possível ver o notebook da empresária e um buquê de flores acompanhado de um bilhete.

"Finalmente de volta para casa! Passei 4 dias no hospital com pneumonia, estou melhor agora, mas ainda me recuperando em casa com minha família", iniciou ela, que esteve internada no Hospital Saudi German, em Dubai.

"Tenho que dizer um muito obrigada a todos os funcionários, médicos, enfermeiros e todos no hospital... Eles cuidaram de mim tão maravilhosamente e sou muito grata por isso. Obrigada por tudo e pela ótima estadia.", agradeceu Georgina Rodríguez.

Georgina Rodríguez deixa recado em foto de Bruna Biancardi e Mavie

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores alguns registros de sua rápida passagem por Dubai, nos Emirados Árabes. Por meio de seu Instagram oficial, a namorada do jogador de futebol Neymar Jr abriu um álbum de fotos de momentos especiais em família

Nas imagens, Bruna surge sorridente ao lado do companheiro e da filha do casal, Mavie, de 11 meses. Esbanjando fofura, a herdeira dos famosos roubou a cena ao posar sorridente para a câmera.

A publicação, que recebeu comentários carinhosos de diversos internautas, também contou com a presença de Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo. Na mensagem, a companheira do jogador de futebol português destacou a beleza de Bruna Biancardi e da pequena Mavie.

"Como vocês são lindas", escreveu Georgina, completando o recado com emojis de corações.

