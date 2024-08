Saiba o que diz o acordo de separação de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo está casado com Georgina Rodríguez, mas os dois assinaram um acordo para o caso de uma futura separação

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo e a esposa, Georgina Rodríguez, decidiram fazer um acordo de separação. Mesmo que o casamento esteja indo muito bem e eles estejam felizes, eles decidiram já deixar tudo organizado caso desejem se separar no futuro.

Segundo o canal TV Guia, de Portugal, eles assinaram um acordo pré-nupcial com as orientações sobre o que deve acontecer caso o casamento chegue ao fim. No acordo, eles estipularam que Cristiano terá que pagar uma pensão de 100 mil euros por mês para Georgina. Além disso, ela ficará com a mansão deles em Madrid, na Espanha.

Juntos, eles são pais de Alana Martina, de 6 anos, e Bella Esmeralda, de 2 anos. O atleta também é pai de Cristiano Ronaldo Jr, de 14 anos, Eva Maria, de 7 anos, e Mateo Ronaldo, de 7 anos.

O segredo da boa forma de Cristiano Ronaldo

No início de fevereiro, Cristiano Ronaldo, completou 39 anos de idade. Ele já mencionou em entrevistas a importância de seu treino e alimentação para o sucesso no futebol e sua boa forma. O astro conta com a ajuda de vários profissionais de saúde que elaboraram um regime especial para que ele tivesse a energia necessária para a sua rotina ativa.

Durante sua passagem pela Juventus, da Itália, o responsável pelo cardápio do portugês foi Giorgio Barone, que revelou os hábitos alimentares mantidos rigorosamente pelo jogador em entrevista recente ao The Mirror.

"Não existem alimentos caros. Utilizo alimentos orgânicos e naturais: peixe, frango, carne bovina, ovos, abacate, óleo de coco e arroz negro", disse o chef. De acordo com ele, atletas como Cristiano Ronaldo “devem cuidar do corpo como se cuidassem de uma Ferrari”. Por esse motivo, o consumo de açúcares, gorduras trans e álcool é contraindicado no cotidiano de CR7.

Barone ainda compartilhou os alimentos que não faltam no dia a dia do jogador de futebol: frutos do mar - camarão e polvo - e carnes magras, além dos grãos integrais, como arroz negro e saladas. Ele afirmou que cozinhava com óleo de coco e ressaltou a importância da hidratação ao longo do dia. Também destacou que essa dieta sempre foi aliada de treinos intensos e um bom tempo de descanso.

Outro chef importante em sua trajetória é Luis Lavrador. Ele foi o responsável pelos planos nutricionais da seleção portuguesa de futebol. Em entrevista ao Le10Sport, falou sobre a preferência do jogador por peixe. "Ele come todos os tipos de pratos como o atleta responsável que é, mas o que mais gosta é de peixe: dourado, espadarte ou robalo".

Além de seguir corretamente um plano alimentar, CR7 mantém um comportamento alimentar saudável em geral, visto que não ingere bebidas alcoólicas e não fuma. “Se você tem talento, mas não trabalha duro, não ganhará nada”, disse ele ao Eurosport em 2016.

Segundo os profissionais da área, a intensidade dos exercícios de força e aeróbicos que Ronaldo faz para manter a massa muscular de seu corpo deve ser acompanhada de alimentação. Assim, o atleta não ganha gordura, mas possui energia para desempenhar as tarefas exigidas.