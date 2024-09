Elton John detalha processo de recuperação após infecção severa em um dos olhos

Em recente atualização nas redes sociais, Elton John anunciou infecção em um dos olhos e abriu detalhes sobre recuperação: "Otimista com o progresso"

Nesta terça-feira, 3, o cantor Elton John usou as redes sociais para anunciar que contraiu uma infecção severa em um dos olhos, que ocasionou a perda parcial de sua visão. Em relato publicado em seu perfil oficial no Instagram, ele ainda detalhou o processo de recuperação e tranquilizou os fãs sobre quadro de saúde.

"Durante o verão, tenho lidado com uma infecção severa nos olhos que infelizmente me deixou com visão parcial em um dos olhos", iniciou.

Na sequência, Elton explicou que a recuperação ocorre de forma gradual. "Estou me recuperando, mas é um processo extremamente lento e ainda vai levar um tempo até que eu recupere totalmente a visão no olho afetado. Me sinto muito grato pelo time excelente de médicos e enfermeiros e pela minha família, que cuidaram tão bem de mim nas últimas semanas", declarou o artista.

"Tenho aproveitado o verão para me recuperar em casa, e me sinto otimista com o progresso que tenho feito na minha recuperação até agora. Com amor e gratidão, Elton John.", finalizou em nota.

Nos comentários da publicação, internautas desejaram melhoras ao cantor. "Melhora logo! Todos nós te amamos", disse um seguidor. "Pensando e rezando por você! Espero que você fique bem logo", comentou outro. "Cuida-te! Enviando todo o meu amor do Brasil para você!", declarou a apresentadora Astrid Fontenelle.

Elton John deixa de usar o X e reflete sobre desinformação nas redes

Em 2022, Elton John declarou frustração com as redes sociais e com a desinformação. Na ocasião, o artista apontou que sairia do Twitter, atual X, e culpou as diretrizes da plataforma pelo ocorrido:

“Toda minha vida eu tentei usar minha música para unir as pessoas. Me entristece ver como a desinformação está sendo usada para dividir nosso mundo. Eu decidi não usar mais o Twitter, devido a sua recente mudança na política que permitirá a desinformação florescer sem checagem”, escreveu.