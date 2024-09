Dois dias após dar à luz José Leonardo, Virginia Fonseca compartilhou nesta terça-feira, 10, que está doente e precisou ser medicada

Terceiro filho da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, José Leonardo nasceu no último domingo, 8, em Goiânia. Dois dias após dar à luz ao herdeiro, a empresária postou nesta terça-feira,10, que está doente e sendo medicada.

"Galera, estou sumidinha aqui por motivos de: estou malzona. Peguei a virose das Marias", explicou a mamãe de terceira viagem, que compartilhou uma foto em que aparece tomando medicamento na veia."Não peguei aqui [na maternidade], não, peguei antes", esclareceu ela em um vídeo ao falar sobre sua saúde.

"Galera, eu comecei a sentir os sintomas domingo. Então, provavelmente, domingo eu já estava com a virose, entendeu? Só que aí juntou tudo: pós-parto, virose... Depois vou contar pra vocês os perrengues que estou passando aqui, cagando que nem pato...", detalhou Virginia, que ainda foi questionada como o bebê estava de saúde.

Após contar que está com virose, Virginia foi questionada como José Leonardo estava de saúde e garantiu que ele está bem. "Com certeza [estamos tendo cuidado], gente. Pode deixar que o Zé Leonardo está ótimo e estamos tendo todos os cuidados com ele. A única que está ruim sou eu, mesmo. O Zé Leonardo segue pleno", respondeu.

Virginia Fonseca faz tratamento especial após sentir fortes dores

Após o nascimento do pequeno, que veio ao mundo por meio de uma cesárea, a famosa se queixou de cólicas muito fortes. "É, galera, quem falou que o terceiro parto era mais de boa mentiu muito! As dores e cólicas que estou sentindo no útero são uma coisa... Na hora não consigo nem respirar de tanta dor. Estou mal. Está difícil", disse ela.

Nesta terça-feira, 10, Virginia compartilhou em seu Instagram Stories um vídeo em que aparece entrando em uma cama hiberbárica, que pode ser uma ótima aliada no pós-parto. Além de acelerar a cicatrização, o tratamento também ajuda no aumento da produção de leite. Veja mais!