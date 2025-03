Médica de Amanda Kimberlly explica decisão de reverter harmonização facial: 'Sempre buscou'

A modelo e influenciadora digital Amanda Kimberlly usou as redes sociais para contar que decidiu remover sua harmonização facial

A modelo e influenciadora digital Amanda Kimberlly usou as redes sociais nesta segunda-feira, 17, para compartilhar que está em busca de uma beleza mais natural. Em uma publicação, ela contou que decidiu remover sua harmonização facial e deu detalhes do processo.

Ela mostrou momentos de sua consulta com a cirurgiã plástica Emilly Freire, que já atendeu o jogador de futebol Neymar Jr. "A Amanda sempre busca por uma beleza mais natural e deu super match comigo porque é o que eu gosto de entregar. E o ponto chave do nosso tratamento foi dissolver tudo de harmonização que ela já tinha feito antes", disse a especialista.

A médica também explicou que usou hialuronidase, uma enzima que dissolve o ácido hialurônico . "Então nós aplicamos nela para dissolver tudo o que ela já fez e trazer sempre a naturalidade, que é isso que ela sempre buscou e deixar a face dela limpa e sem nada de ácido hialurônico", completou a médica.

Em outra publicação, Amanda mostrou o frasco da substância. "Deixando para trás um rostinho que não me pertence mais". Até o momento, a mãe de Helena não compartilhou fotos do rosto para exibir o resultado do procedimento.

Story de Amanda Kimberlly — Foto: Reprodução/Instagram

Amanda Kimberlly realiza cirurgia com médica de Neymar Jr

Em janeiro deste ano, Amanda revelou que realizou a troca de suas próteses de silicone. A modelo realizou a cirurgia no Bianc Hospital, de Poá, em São Paulo, com Emilly Freire, cirurgiã que já atendeu o atleta.

Nos registros publicados, ela mostrou seu café da manhã, sua companhia de hospital e também o local em que realizou a cirurgia. "Fiz a troca da minha prótese, foi tudo bem, graças a Deus. Ansiosa por essa nova versão", escreveu ela, que marcou o perfil da médica. Veja mais!

