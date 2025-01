Xuxa homenageia a mãe no dia em que completaria 88 anos: 'Com muita saudade'

A apresentadora Xuxa Meneghel usou as redes sociais neste domingo, 26, para homenagear sua mãe, Dona Alda, que completaria 88 anos se estivesse viva

A apresentadora Xuxa Meneghelusou as redes sociais neste domingo, 26, para homenagear sua mãe, Dona Alda, que completaria 88 anos se estivesse viva. Em um post no feed do Instagram, ela falou sobre a saudade que sente dela, que faleceu aos 81 anos de idade, em maio de 2018.

"Eu estou com muita saudade de você, mãe… Você faz muita falta na minha vida, muita, muita, muita falta. Se eu pudesse, eu gritava para você poder ouvir, aonde você estiver. Queria muito que você soubesse disso, mãe", escreveu a Rainha dos Baixinhos ao compartilhar um vídeo em fala de Dona Alda.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de conforto. "Viva a memória da Aldinha, que o olhar dela doce e sereno sempre esteja a te proteger ao lado de Deus! Te amo!", disse um seguidor. "Saudade é um grito alto que ouvimos no silêncio que fica dentro da gente!", comentou outra. "Ela continua te olhando e te cuidando", ressaltou mais um.

Confira a homenagem de Xuxa Meneghel para a mãe, Alda:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Xuxa (@xuxameneghel)

Recentemente, no Carna Xuxa, segunda edição do Navio da Rainha, Xuxa Meneghel se emocionou durante seu show. Em entrevista à CARAS, a artista explicou o motivo. "Antes de subir ao palco, falei para a minha irmã que estava com vontade de ligar para a nossa mãe. O Junno não me ouviu dizer isso e falou: “A Aldinha está aqui com a gente”. E ele me abençoou como minha mãe fazia. Aí entrei no palco embargada. O show era para cima, mas quando ia falar algo, me emocionava. Como ela gostava de navio, de ir ao cassino, sinto muito a energia dela nesse ambiente". Leia a entrevista completa!

Veja também: Xuxa Meneghel passa por cirurgia em São Paulo