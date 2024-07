Wanessa Camargo esbanja beleza em cliques na natureza: "Vivendo"

A cantora Wanessa Camargo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao surgir esbanjando beleza na Chapada dos Veadeiros

Wanessa Camargo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na noite desta quarta-feira, 24, ao compartilhar alguns registros de sua viagem. Ela está curtindo alguns dias de descanso na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, ao lado do namorado, o ator Dado Dolabella.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a cantora aparece esbanjando beleza enquanto admira a natureza e também se refresca na água. Para o momento de lazer, a artista aparece usando um biquíni verde.

Ao dividir os registros, a filha de Zilu e Zezé Di Camargo deixou um recado. "Preciso contar um segredo sobre a Chapada: ela te acolhe ou te repele. Aqui revelações acontecem, respostas chegam do nada. Ninguém explica a Chapada, só vivendo mesmo!", escreveu ela na legenda.

Os fãs encheram a publicação de elogios. "Que linda", disse uma seguidora. "Te ver feliz me deixa feliz", escreveu outra. "Deusa demais", falou uma fã. "A última foto tá muito sereia", afirmou mais uma.

Recentemente, Wanessa movimentou as redes sociais ao postar um ensaio fotográfico na piscina. No último clique, ela ostentou sua cintura fininha ao fazer uma pose divertida e brincou sobre a situação. "O book na piscina veio com força, mas a última é a melhor!", disse a artista.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Wanessa Camargo declara seu amor por Dado Dolabella

A cantora Wanessa Camargo esbanjou romantismo nas redes sociais neste último sábado, 20. Isso porque ela celebrou o aniversário de 44 anos do seu namorado, o ator Dado Dolabella. Os dois estão em Goiás para curtirem os dias de férias e ela aproveitou para homenageá-lo.

Em seu Instagram, a artista abriu um álbum de fotos inéditas com o amado durante um passeio pela Chapada dos Veadeiros e falou sobre a data especial. "Celebrando 44 anos de vida do meu amor na Chapada dos Veadeiros! Revivendo memórias preciosas do passado e criando novas lembranças incríveis hoje. Que venham mais aventuras, sorrisos e momentos especiais juntos. Feliz aniversário, meu coração", disse ela. Confira!