Wanessa Camargo impressiona com fotos na piscina: "A última é a melhor"

A cantora Wanessa Camargo ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao postar uma sequência de fotos esbanjando beleza na piscina

Wanessa Camargo movimentou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 17, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando beleza de biquíni na piscina.

A cantora e ex-participante do BBB 24 decidiu aproveitar o dia ensolarado para se refrescar na água e ainda realizou um ensaio fotográfico. Nos cliques postados no feed do Instagram, ela aparece toda sorridente, enquanto faz várias poses.

Na última foto do carrossel, Wanessa ostenta sua cintura fininha ao fazer uma pose divertida e na legenda da publicação, ela brincou sobre a situação. "O book na piscina veio com força, mas a última é a melhor!", escreveu a artista.

A postagem rapidamente recebeu vários elogios. "Linda demais", disse uma seguidora. "Ficou mara todas as fotos, mas a última é a famosa 'realidade'", escreveu outra. "Eita corpinho de menininha, cada dia mais linda e radiante", falou uma fã.

Recentemente, Wanessa abriu a fazenda do pai, Zezé Di Camargo, localizada em Goiás, para receber alguns ex-BBBs com quem ela fez amizade durante o reality show exibido pela Rede Globo. Entre eles, estavam presentes Nizam, Marcus Vinícius, Leidy Elin e Juninho. A famosa também contou com a companhia do namorado Dado Dolabella e dos dois filhos, José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de nove anos, frutos do seu relacionamento com o empresário Marcus Buaiz.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Wanessa fala sobre gravidez de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo

Wanessa Camargo se manifestou nas redes sociais sobre a chegada de seu novo irmãozinho. Na última quinta-feira, 11, o cantor Zezé Di Camargo e a noiva, Graciele Lacerda, anunciaram que estão à espera do primeiro filho.

Nos comentários da publicação feita pelo casal no feed do Instagram, a cantora e ex-participante do BBB 24 comemorou o anúncio de gravidez. "Que benção! Que Deus ilumine esse novo ciclo em suas vidas! Viva", desejou a primogênita do sertanejo. Confira!