Viviane Araújo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 1º, ao compartilhar alguns cliques em que aparece exibindo toda sua beleza e seu corpaço na praia.

Aproveitando o dia de TBT, a atriz resgatou fotos em que aparece com um biquíni fio-dental, caprichando no carão e nas poses, deixando em destaque seu corpo definido. "Ahhh eu amo verão! #tbt #verão #praia #sol #calor #summer", escreveu ela na legenda.

Os internautas encheram a postagem de elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", comentou outra. "Musa inspiradora", escreveu uma fã. "Perfeita", afirmou mais uma.

Recentemente, Viviane relembrou fotos de seu casamento com Guilherme Militão, com quem tem um filho, Joaquim, de quase dois anos. Nas fotos resgatadas pela musa de Carnaval foi possível reviver um pouco do momento de princesa que ela viveu. Usando um vestido branco, bem clássico, com bastante volume e véu na cabeça, a artista surgiu deslumbrante. "Um #tbt pra lá de inesquecível", disse ela.

Viviane Araujo dá detalhes de sua próxima personagem

Viviane Araujo voltará para as telinhas em breve! A atriz está escalada para a próxima novela das 19h da Rede Globo, Volta Por Cima. Na trama, ela dará vida à Rosana. A famosa deu alguns detalhes sobre o novo trabalho.

"Será uma novela divertida, para o povo. Fala do subúrbio carioca. A Rosana é casada com o dono da empresa de ônibus, empresário que começou aos poucos e prosperou. Será o Aílton Graça, meu amigo, meu parceiro novamente", disse ela em entrevista ao OFuxico.

"Ela quer estar sempre arrumada. Eu, na minha casa, às vezes uso até camisola furada, mas ela, não, está sempre na linha. Rosana tem um filho e faz tudo por ele. Por ela, ele vai ser um influencer, só que o pai quer que ele siga os passos na empresa, só que ele também não quer e fica esse impasse", acrescentou. Saiba mais!