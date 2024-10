Virginia Fonseca mostra barriga recuperada após quase um mês do parto

Após quase um mês do nascimento de seu terceiro filho com Zé Felipe, Virginia Fonseca mostra sua barriga e impressiona; veja

A influenciadora Virginia Fonseca impressionou ao mostrar novamente a sua barriga após o nascimento de seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, que nos próximos dias completa um mês de vida.

Nesta quarta-feira, 02, após mais uma sessão de massagem no salão de beleza montado em sua mansão, a empresária exibiu o resultado do procedimento contra inchaços e chocou ao revelar que já está com o abdômen desenhado.

"Tamo por cá", escreveu a apresentadora do SBT ao compartilhar o momento de relaxamento em sua rede social.

Vale lembrar que além de massagens, Virginia Fonseca está fazendo outros procedimentos em uma clínica para combater a flacidez do corpo. A famosa também está com uma dieta equilibrada e apostando em alimentos saudáveis. Antes do nascimento da primogênita, Maria Alice, de três anos, a influenciadora tinha feito lipoaspiração.

Além destes cuidados, a esposa de Zé felipe nos últimos dias fez alguns exames para descobrir o motivo de suas dores de cabeça constantes. Com frequência, ela aparece fazendo compressas com batatas geladas para aliviar a dor de cabeça. Há anos a famosa sofre com o problema e já chegou a procurar atendimento médico diariamente.

Virginia Fonseca faz tratamentos nas pernas até a cabeça

A influenciadora Virginia Fonseca não esconde que está fazendo vários tratamentos estéticos para tratar a flacidez do corpo após ter seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, nascido no dia oito de setembro.

Após mais de 15 dias da chegada do herdeiro, a famosa tem feito dieta, comendo apenas alimentos saudáveis, massagens diárias e alguns procedimentos em uma clínica com médico. Depois de iniciar na última semana um procedimento no rosto para flacidez, a empresária retornou ao local para dar continuidade e realizar outros tratamentos para ficar com o corpo torneado. Saiba mais aqui.