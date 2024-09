Virginia Fonseca consegue fazer exame sedada após passar mal: 'Agora posso'

Após passar mal durante exame nos últimos dias, Virginia Fonseca consegue realizar teste ao optar pela sedação; veja o que aconteceu

A influenciadora Virginia Fonseca conseguiu fazer o exame que havia passado mal nos últimos dias. Nesta sexta-feira, 27, a esposa do cantor Zé Felipe contou que iria fazer a ressonância novamente, mas, dessa vez, sedada.

A famosa optou pela sedação após ter tido uma crise de ansiedade durante o teste. A apresentadora do SBT acabou desistindo do processo na última quarta-feira, 25, após 30 minutos na máquina ao se sentir mal.

Depois de ter conseguido realizar o exame dormindo, Virginia Fonseca celebrou: "Finalizamos a ressonância, graças ao bom deus, gente, dormi que nem uma princesa, que isso? Agora posso ficar três dias sem dormir".

Vale lembrar que a empresária está fazendo vários exames após o nascimento de seu terceiro filho, José Leonardo, por sentir muitas dores de cabeça. Com frequência, ela aparece fazendo compressas com batatas geladas para aliviar a dor de cabeça. Há anos a famosa sofre com o problema e já chegou a procurar atendimento médico diariamente.

Em outubro de 2022, ela teve um diganóstico de cafaleia tensional. No ano passado, a influenciadora chegou a ser hospitalizada após ter uma grave crise de enxaqueca com formigamento e visão embaçada.

Virginia Fonseca faz tratamentos nas pernas até a cabeça

A influenciadora Virginia Fonseca não esconde que está fazendo vários tratamentos estéticos para tratar a flacidez do corpo após ter seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, nascido no dia oito de setembro.

Após mais de 15 dias da chegada do herdeiro, a famosa tem feito dieta, comendo apenas alimentos saudáveis, massagens diárias e alguns procedimentos em uma clínica com médico. Depois de iniciar na última semana um procedimento no rosto para flacidez, a empresária retornou ao local para dar continuidade e realizar outros tratamentos para ficar com o corpo torneado.