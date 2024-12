Uau! Virginia Fonseca arrancou elogios dos seguidores ao mostrar resultado de sessão de bronzeamento; confira os registros

Virginia Fonseca tem se dedicado bastante aos cuidados com a saúde e beleza. Nesta terça-feira, 3, a apresentadora do Sabadou usou as redes sociais para celebrar o resultado de sua pele após sessão de bronzeamento.

“Fazendo bronze! Falei que ia fazer toda semana. Não dá pra ficar sem mais não”, brincou nos Stories. "O bronze da gata, olha aqui, eu amo.", completou, animada.

O método escolhido pela influenciadora foi o feito a jato orgânico, ou seja, sem necessidade de câmara de UV. Ainda em seu perfil oficial no Instagram, Virginia explicou que foi submetida a 2 sessões de 20 minutos, e não deixou de posar com a marca do biquíni à mostra. “Pele bronzeada, mulher brasileira”, escreveu.

Veja os registros:

Virginia Fonseca surpreende ao revelar tratamento facial com esperma de salmão

Na última segunda-feira, 2, Virginia Fonseca chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar detalhes dos tratamentos estéticos que está realizando. A influenciadora revelou que, entre os cuidados para tratar a acne, optou por um procedimento inusitado: o uso de esperma de salmão.

Segundo Virgínia, o estresse do último mês agravou sua pele, causando o surgimento de acne. “Estou por cá, galera. Com um anestésico no rosto porque hoje a gente vai meio que desinflamar minha pele. Muito estresse, apareceram algumas espinhas, e o doutor vai me salvar”, disse ela em vídeo.

Durante o procedimento, a influenciadora realizou laser para tratar cicatrizes e marcas de acne e brincou com os fãs fazendo referência ao seu meme que viralizou na internet: "Passando o tão famoso esperma de salmão. Aí é loucura. Me mimei", disse.

O procedimento ganhou popularidade na Coréia do Sul, país que nos últimos anos tem sido pioneiro em muitos tratamentos estéticos, cremes e séruns e tem se tornado conhecido no restante do mundo. Jennifer Aniston e Kim Kardashian são algumas famosas que já declararam ter feito o tratamento.