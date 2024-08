Vanessa Lopes mostra rosto com espinhas e desabafa: 'Não aguento mais'

A digital influencer Vanessa Lopes usou as suas redes sociais para fazer um desabafo sobre sua autoestima e fez questão de mostrar o rosto com espinhas

Em suas redes sociais, Vanessa Lopes sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 15 milhões de seguidores. A digital influencer também sempre faz questão de mostrar a realidade e comentar sobre suas inseguranças.

Em seu Instagram Stories, a famosa mostrou o seu rosto repleto de espinhas e fez um desabafo. "Eu tive reação a alguns medicamentos, o que acabou me dando uma crise alérgica muito grande e acne. Então, o meu rosto está todo estourado de espinha. Obviamente, isso aqui afeta a minha autoestima, mas, como tudo nessa vida, são fases e não tenho o que fazer a não ser esperar passar e tomar meus medicamentos. Esse ano eu estou sendo testada. O meu rosto não está normal, não aguento mais", disse ela.

Por fim, Vanessa afirmou que gosta de mostrar que todos têm momentos ruins. "Pelo menos, posso mostrar para as pessoas que todo mundo passa por dificuldades, todo mundo pode ter problemas psicológicos, problemas na pele, problemas de saúde, problemas na vida, problemas em tudo. Ter empatia e cuidado com as outras pessoas em relação a isso, é essencial. As pessoas têm problemas, traumas e vivências. A gente tem que ter empatia e cuidado com as pessoas, porque não temos noção do que a outra pessoa está passando. Você olha e fala: 'nossa, que vida perfeita'. Mas a pessoa por dentro está um caco, ou o psicológico da pessoa está ruim, ou ela está doente. O cuidado com o que você comenta e faz é importantíssimo. Quero que cada vez mais vejam meus defeitos, porque todos temos, e vamos precisar passar por eles de alguma forma", concluiu.

Recordação

Recentemente, Vanessa Lopes completou 23 anos de idade! E em comemoração, a mãe da influenciadora e ex-BBB 24, Liziane Lopes Ramalho, publicou uma declaração emocionate nas redes sociais e escolheu um vídeo especial para o momento: o parto de Vanessa.

"Sabe aquela fração de segundo em que você percebe que sua vida mudou completamente? Que ela nunca mais será a mesma? Essa foi a sensação e o sentimento que nós tivemos! A ficha caiu que nós tínhamos formado uma família, nasceu a filha, nasceu a mãe e nasceu o pai, e a percepção de todas as responsabilidades e desafios que esses títulos traziam consigo! Foi indescritível, misto de emoções, e principalmente uma felicidade extrema!", iniciou na legenda da publicação.

"Estou tão feliz de ter conseguido o vídeo do parto de Vanessa, achei que tinha perdido para sempre. Eis que há dois dias lembrei que meu pai tinha feito a conversão do VHS… Então perguntei se ele teria o vídeo e graças a Deus ele achou em seus arquivos! Estamos falando de um parto de 23 anos atrás, filmado em fita VHS, e que teve que ser convertida para os programas atuais…", continuou.

Na sequência, a mãe de Vanessa Lopes compartilhou que teve a filha com quase a mesma idade que ela está completando, 23 anos. "Te amamos infinito e além princesa! Que Deus te cubra de proteção, bençãos, saúde, amor e felicidades sem fim, pois você merece tudo e muito mais, seu coração é lindo e incrível!", declacou Lica Lopes.