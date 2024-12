Uau! Confira o antes e depois de Mani Reggo após realizar de cirurgias plásticas

A empreendedora Mani Reggo passou por uma grande mudança no visual após realizar algumas cirurgias plásticas; confira o antes e depois

Impressionante! Mani Reggo passou por uma transformação total após realizar uma série de cirurgias plásticas. Por meio das redes sociais, a empreendedora impressionou os internautas ao exibir o antes e depois dos procedimentos.

A ex-companheira de Davi Brito passou por procedimentos como silicone, remodelação do glúteo, abdominoplastia e mexeu na papada. Segundo informações do Portal LeoDias, o valor total das cirurgias foi de R$ 105 mil.

Já em recuperação, Mani tem dividido com os seguidores os momentos pós-operatórios. Na manhã de segunda-feira, 2, ela repostou a explicação de seu médico, Dr. Gustavo Maltez, a respeito dos procedimentos feitos na última semana.

"Realizamos o Mommy Makeover, que é um procedimento cirúrgico que combina três cirurgias em um único planejamento: Mastopexia: eleva e corrige a flacidez das mamas, utilizando técnicas como sutiã interno e alça de sustentação", iniciou o médico.

Em seguida, ele explicou as demais mudanças da paciente: "Lipoabdominoplastia: trata a diástase, define a cintura com lipoescultura e remove excesso de gordura e pele abdominal. Gluteoplastia: harmoniza os glúteos com enxertia de gordura retirada durante a lipo", finalizou Gustavo Maltez.

Veja os resultados:

Por que Mani Reggo fez cirurgias plásticas? Ela explica

Na última segunda-feira, 2, Mani Reggo se tornou assunto ao mostrar o resultado de sua lipoaspiração e implante de silicone. Na última semana, a empresária contou para os seguidores que faria as intervenções estéticas e, em conversa com a CARAS Brasil, revelou o que a motivou a fazer os procedimentos.

"Como fui mãe aos 16 anos, o meu corpo sofreu alterações logo cedo, que só quem gera um bebê sabe das modificações corporais", explica Mani Rego, falando sobre a gravidez de seu único filho, Caio, de 25 anos. "A decisão veio em busca de uma mudança de vida que pudesse contemplar todos os aspectos"; confira mais detalhes!