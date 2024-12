Belo vai estrear em novela após mirar trabalhos em séries e filmes

O pagodeiro Belo comenta sobre a nova empreitada na carreira audiovisual após se destacar em séries, fimes e na televisão

O cantor Belodeseja novos ares à carreira artística e brilha até em projetos audiovisuais. Após estrear como ator nas séries Verônica e Arcanjo Renegado, além da participação como jurado no The Masked Singer, o pagodeiro anunciou que vai se arriscar nas novelas.

“Eu não sou ator. Nunca atuei na minha vida. Tudo que está acontecendo na minha vida sobre atuação é filme ou série. Já fiz ‘Verônica’ e ‘Arcanjo Renegado’. Veio a participação agora para fazer novela”, disse Belo em conversa com seu agente, Alfredo, e o diretor de TV José Júnior, o afroreggae. O projeto, porém, não foi revelado.

“Jurado agora no ‘The Masked Singer Brasil’, tudo isso devo ao Afroreggae”, agradeceu o artista, que também teve o recente lançamento do documentário Belo: Perto Demais da Luz, no GloboPlay.

Cinema e Streaming!

Em 2024 Belo se lançou em uma nova carreira como ator, estreando nas telonas e nas séries de streaming. Além Arcanjo Renegado e a comédia Caindo na Real, o cantor também celebra 30 anos de carreira musical com o grupo Soweto.

“Eu quis viver tudo o que o personagem pediu. O diretor mandou, eu fiz. Acho que esse é o barato de você viver algo novo, se entregar de corpo e alma”, afirmou ao gshow. “Sempre digo que a arte salva, e ela é um combustível para a vida. Um artista, para ser completo, tem que se aventurar e fazer um pouco de cada coisa.”, pontuou.

Belo teve a oportunidade de contracenar com nomes consagrados como Marcello Melo Jr., Erika Januza e Roberta Rodrigues. Ele ressaltou o apoio que recebeu do elenco. “Alguns já são meus amigos fora das telas, então ficou fácil. E eles tiveram paciência de me orientar também. Modéstia à parte, acho que mandei muito bem.”

Em Caindo na Real, ele interpreta Barão, um taxista romântico que faz serenatas para Tina, vivida por Evelyn Castro. O cantor elogiou sua parceira de cena. “A Evelyn é incrível, maravilhosa. Foi muito divertido fazer parte do filme.” Após essa experiência, Belo expressou seu desejo de se aventurar ainda mais na atuação: “Aceito convite para as próximas novelas, fica a dica!”

Embora esteja aficionado pela atuação, Belo não esqueceu suas raízes musicais. Recentemente, ele lançou a música A Flor da Pele, uma composição de Délcio Luiz e Altay Veloso, produzida por Raul Silva. “Eu sou amor da cabeça aos pés e amo falar de amor. Estava na hora de lançar uma música nova pros meus fãs. Espero que vocês gostem e se apaixonem com mais essa canção”, declarou.