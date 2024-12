Cecilia Malan surge com novo visual ao aderir ao corte com franja

Novo visual! A atriz Cecilia Malan renova sua aparência ao aderir ao cabelo com franja e recebe vários elogios. Veja como ficou

A jornalista Cecilia Malan, que é correspondente da Globo em Londres, Inglaterra, está com novo visual! Após ficar marcada na memória dos telespectadores com seu tradicional cabelo curtinho penteado para trás, ela renovou a aparência ao aderir ao corte com franja.

Nesta segunda-feira, 2, a comunicadora apareceu em um vídeo com seu novo visual e exibiu a franja curvada para a lateral. Na legenda, ela comentou sobre ainda estar se acostumando com a transformação.

"Ajeita daqui, ajeita dali, mexe de novo. Que trabalheira! Não nasci pra ter franja. Desistindo depois de um único dia!", disse ela.

Então, os fãs elogiaram a beleza dela. “Linda como sempre”, disse um seguidor. “Belíssima”, afirmou outro. “Está ótimo”, declarou mais um.

Cecilia Malan surge de franja em nova foto - Foto: Reprodução / Instagram

Como começou o namoro de Murilo Benício e Cecilia Malan?

O ator Murilo Benício revelou mais detalhes sobre como começou o seu namoro com a jornalista Cecilia Malan, que é a correspondente da Globo em Londres, Inglaterra. Em entrevista na coluna de Monica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, ele contou que os dois se aproximaram por causa de uma paixão em comum: a arquitetura.

Ele disse que eles começaram a trocar mensagens após ele ver uma foto do pai dela, o ex-ministro da Fazenda Pedro Malan, no apartamento dela. “Nós dois somos apaixonados por arquitetura e ela mora em um lugar incrível. Aí as mensagens foram ficando mais constantes, passamos para telefonemas e uma hora decidimos nos encontrar”, disse ele.

Porém, o romance demorou a engrenar. “Mas demorou, viu? Não foi uma coisa de uma hora para outra, levamos alguns meses para tomar essa decisão”, comentou ele.

Há pouco tempo, Murilo Benício ainda contou como é viver um namoro à distância, pois ele mora no Rio de Janeiro e ela está em Londres. "Costumo dizer que estamos juntos há dois anos, mas nos conhecemos de fato há seis meses (risos). A distância é bem complicada, mas a gente administra isso bem. E também acho que tem me permitido produzir as coisas que preciso produzir. Tem os dois lados. O bom é que a gente tem a saudade e quando se encontra o tempo é sempre de qualidade. O ruim é que Londres (ela mora lá) é longe à beça e tudo é caríssimo (risos)", afirmou ele.

