Beatriz Reis aposta em look ousado para premiação

Beatriz Reis marcou presença no prêmio Multishow, que acontece no Rio de Janeiro, e apostou em um look para lá de ousado para a ocasião

Nesta terça-feira, 3, aconteceu o prêmio Multishow no Rio de Janeiro e o evento contou com a presença de muitos famosos.

Beatriz Reis marcou presença e ousou na escolha do look. A ex-BBB posou para os fotógrafos usando um vestido super justo na cor nude.

O modelito ressaltou ainda mais o corpão de Bia, que apostou em joias e na maquiagem bem produzida para completar a produção.

Desafio

A ex-BBB, atriz e apresentadora Beatriz Reis, a Bia do Brás, está com novidade! Na terça-feira, 3 de dezembro, ela participará da cobertura do Prêmio Multishow 2024, no Rio de Janeiro. Ela foi convidada para realizar a cobertura do evento direto do tapete vermelho para o Globoplay.

A missão dela será mostrar os detalhes da chegada das celebridades e o glamour do evento.

"Minha relação como apresentadora de projetos especiais do Globoplay começou no Rock In Rio. A audiência foi muito boa e a experiência maravilhosa. Agora surgiu esse convite, que fiquei muito feliz. Vai ser uma noite muito especial, cheia de alegria e muita música", disse ela.

Além disso, Bia também já foi escalada para a cobertura da CCXP 2024 nos próximos dias.

O apresentador Thiago Oliveira e a ex-BBB Beatriz Reis assumiram uma nova função no BBB 25, da Globo. A nova temporada do reality show estreia em janeiro de 2025 e eles são a nova dupla que vai comandar os falhes na TV Globo sobre o reality show.

Os dois vão ser os responsáveis por atualizarem os telespectadores da emissora sobre os acontecimentos da casa ao longo da programação da emissora.

Thiago também é apresentador do É De Casa, da Globo, e está animado com o novo desafio. "Fiquei muito feliz com esse convite e com esse desafio de comandar os flashes do BBB. Estou animado, pronto para mergulhar de corpo, alma e coração. E para quase não dormir, porque eu gosto muito do BBB e a gente quer ficar conectado 24 horas por dia. Vem aquele frio na barriga, mas eu amo grandes responsabilidades e sempre estou preparado para elas. Já estou na contagem regressiva para a estreia", disse ele.

Por sua vez, Beatriz, a Bia do Brás, celebra a sua chance como apresentadora de TV depois de ter sido destaque no BBB 24. "É maravilhoso poder olhar para a minha trajetória, ver tudo que eu passei – eu praticamente vivi o programa inteiro, saí faltando cinco dias para acabar – e agora saber que vou iniciar o meu ano dessa forma novamente. Eu comecei 2024 nesse passo de mudança e vou iniciar 2025 no mesmo lugar em que minha vida foi mudada, com o fenômeno que é o ‘Big Brother’. É um programa com muita energia, com muita intensidade, é para os emocionados! Vou me jogar da mesma maneira como me joguei no ‘BBB 24’, com muito amor, alegria, espontaneidade e sem medo de ser feliz. Vai ser mágico ver as pessoas que sonham estar no programa conseguindo realizar. Além de me divertir, de ser grata por estar de novo no reality, eu quero somar com todos", afirmou ela.

Leia também: Ex-BBB Beatriz Reis exibe mudança no visual e surpreende seguidores