Mari Maria rebate críticas na internet: ‘Esperam uma mulher que não erra’

Em entrevista à Revista CARAS, a influenciadora e empresária Mari Maria rebate críticas na internet e revela o que ainda almeja para o futuro profissional

O que começou como uma aventura, produzindo vídeos de maquiagem para a internet, se tornou uma empresa milionária. E Mari Maria (32) faz questão de comandar cada passo do seu negócio. Em entrevista à Revista CARAS, ela revela o que ainda almeja para o futuro profissional e rebate críticas na internet. "As pessoas esperam uma mulher que não erra", pontua.

Mari é fundadora, CEO e força motriz por trás da Mari Maria Makeup, uma das marcas de maior crescimento na indústria da beleza brasileira. Mas ela quer mais. “A marca está começando a se consolidar. Quero que ela represente cada vez mais o Brasil. Me sinto no dever de trazer a diversidade, focar em mulheres reais. Eu consegui me aceitar me vendo em outras mulheres, então esse é o meu dever. A ideia é não se julgar tanto. Quero levar a marca para outros países e isso é o mais difícil. Quero mostrar como o Brasil é diverso e potente!”, destaca.

Influenciadora há dez anos, ela viu sua vida ainda mais exposta na internet com a estreia do reality Mari e as Marias, da DiaTV – que expõe sua intimidade ao lado do marido, Rudy Rocha, dos filhos, Davi (4) e Noah (2), e do restante da família, sem nada a esconder. Ela conta como lida com todo esse excesso de exposição.

“Fui entendendo que minhas falas e ações geravam repercussão. As pessoas esperam uma mulher séria, que não brinca, não erra. Tento não me cobrar tanto. Se você for ler todos os comentários, você não tem mais saúde mental. As pessoas falam de uma imagem sua, não de você, porque elas não te conhecem. Com o reality, quero mostrar imperfeições. É importante ouvir menos as pessoas que só querem criticar”, diz.

