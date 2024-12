Grávida, Lexa escolhe look fashion para premiação

Grávida, a cantora Lexa fez questão de marcar presença no prêmio Multishow, no Rio de Janeiro, e usou um look super fashion para a ocasião

Nesta terça-feira, 3, aconteceu o prêmio Multishow no Rio Centro, localizado no Rio de Janeiro, e o evento recebeu inúmeros famosos.

A cantora Lexa fez questão de marcar presença e arrasou na escolha do look. A artista posou com um vestido vermelho cheio de babados com direito a recortes estratégicos e uma fenda.

Além disso, a mais nova mamãe do pedaço apostou no batom vermelho e nos cabelos presos para completar a produção. Lexa está à espera de sua primeira filha, que se chamará Sofia e é fruto do relacionamento com Ricardo Vianna.

Prática arriscada

Atualmente, Lexa está radiante à espera da primeira filha, que se chamará Sofia e é fruto do seu relacionamento com Ricardo Vianna. Recentemente, a cantora compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo em que ela e o noivo aparecem vendo a pequena por meio de um ultrassom portátil.

"Momento Sofia. Amamos ficar olhando nossa pequena pelo nosso ultrassom portátil. Nossa joia, nossa benção de Deus", escreveu a mamãe coruja. A publicação dividiu opiniões entre quem amou a prática e quem acha perigoso fazer isso.

De acordo com a obstetra Larissa Cassiano, mestra em gestação de alto risco pela Faculdade de Medicina da USP, a prática não causa nenhum dano físico, mas pode causar danos emocionais. "Ultrassom, de maneira geral, não foi feito para leigos", disse ela.

A profissional ainda ressalta que isso pode causar uma ansiedade desnecessária. "Às vezes a gente acredita muito nessa sensação de segurança que esses aparelhos estão trazendo. É possível que, em alguns casos, não se ouça o coração do bebê, como quando a gestante ainda está na fase inicial. E também existe uma possibilidade muito grande de ela ouvir o batimento dela e não do bebê", alertou.

Recentemente, a cantora Lexa está à espera de sua primeira filha, que se chamará Sofia e é fruto do relacionamento com Ricardo Vianna. Recentemente, a artista comentou uma publicação nas redes sociais e rebateu a ideia de que não é possível ser feliz durante a gestação.

Leia também: Lexa mostra barriguinha de grávida durante passeio em shopping