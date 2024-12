Sertaneja Juliana Monteiro exibe o bronzeado perfeito em dia na praia

Antes de acompanhar o Prêmio Multishow 2024, a cantora sertaneja Juliana Monteiro é flagrada em dia na praia e ostenta bronzeado impecável

A cantora sertaneja Juliana Monteiro está no Rio de Janeiro para acompanhar o Prêmio Multishow 2024, que acontece nesta terça-feira, 3. Antes de ir para o evento, ela aproveitou para se refrescar no mar da praia da Barra da Tijuca.

A estrela foi flagrada pelos paparazzi enquanto circulava pela areia de biquíni nas cores verde e amarelo e com chapéu laranja. Nas fotos, ela ostentou o seu bronzeado perfeito e as curvas impecáveis.

A sertaneja é natural do Mato Grosso do Sul e mais de 56 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilha momentos de sua rotina e trechos de seus shows.

Juliana Monteiro - Foto: Fabrício Pioyani / Agnews

Juliana Monteiro - Foto: Fabrício Pioyani / Agnews

Juliana Monteiro - Foto: Fabrício Pioyani / Agnews

A 31ª edição do Prêmio Multishow

O Prêmio Multishow 2024 acontece na noite desta terça-feira, 3, a partir das 20h45, com transmissão no Multishow. A TV Globo exibirá a premiação após a novela Mania de Você e o Globoplay terá sinal aberto para não-assinantes.

O evento será comandado por Tata Werneck, Kenya Sade e Tadeu Schmidt. A premiação vai celebrar os grandes artistas do último ano e seus hits.

Neste ano, o prêmio tem o tema de ‘A Música Mexe com o Brasil’ e promete refletir sobre a diversidade musical no país. O evento terá 30 artistas se apresentando no palco, como: Mari Fernandez, Nattan, Gloria Groove,Ferrugem, Matuê, Liniker, Raça Negra, Thullio Milionário, Manu Bahtidão, Pedro Sampaio e Sorriso Maroto, Lauana Prado, Zezé Di Camargo, César Menotti e Fabiano, Simone Mendes,MC Daniel, Luan Pereira, MC Cabelinho, Ebony e Hungria; Isadora Pompeo; Jota.pê e Os Garotin.

Além disso, a premiação entregará o inédito Troféu Vanguarda para a cantora Anitta por sua trajetória na música.