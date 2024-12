Vera Fischer impressiona com clique de maiô: 'Quanta elegância e beleza'

De maiô estampado, Vera Fischer impressiona ao surgir deslumbrante em foto curtindo dia ensolarado na piscina; confira os cliques

A atriz Vera Fischer impressionou nesta terça-feira, 03, ao resgatar alguns cliques na piscina. Aproveitando o dia de calor, a famosa resolveu postar as fotos de outro dia renovando o bronzeado e surpreendeu.

Cheia de estilo, a loira apareceu usando um maiô estampado e óculos escuros e não passou despercebida. Fazendo pose, a musa deu um show de beleza e claro que recebeu uma chuva de elogios dos internautas.

"Amores, hoje não é dia de TBT, mas com o calor que tá fazendo, ah saudade desse momento! Please, uma chuvinha, please, um ventinho, please, uma praia. Mais uns dias só... Uma beijoca e boa terça pra todos. Sua Vera", escreveu na legenda.

Nos comentários, os seguidores admiraram a artista. "Quanta elegância e beleza", falaram os fãs. "Uma verdadeira sereia", disseram outros.

Ainda no último dia 28 de novembro, Vera Fischer comemorou a chegada de seus 73 anos. "Oi, meus amores! Estou passando por aqui para agradecer todas as mensagens de carinho e amor que tenho recebido de vocês no dia de hoje e sempre. É que hoje, essa sagitariana com ascendente em áries e lua em escorpião está completando 73 anos. Foi um ano muito bom, com muitas realizações, trabalhos, e eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que me mandam carinho todos os dias", iniciou a veterana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Fischer 🎥🎭 (@verafischeroficial)

O que aconteceu com Vera Fischer?

A atriz Vera Fischer usou as redes sociais na segunda-feira, 25, para falar sobre seu sumiço. Em uma publicação no feed do Instagram, ela apareceu sem make e sem filtro e contou que foi diagnosticada com influenza, mas que está bem e já está se recuperando.

Depois da publicação, diversas repercussões sobre o estado de saúde da atriz tomaram conta das redes sociais e da imprensa. A CARAS Brasil procurou a equipe de comunicação de Vera Fischer para obter mais detalhes sobre como ela está; confira!

Leia também: Vera Fischer encanta ao mostrar fotos raras dos dois filhos juntos: 'Amor'