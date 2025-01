Ticiane Pinheiro exibe boa forma em fotos de ‘frente e verso’

De férias na Bahia com a família, a apresentadora Ticiane Pinheiro mostra sua beleza impecável ao posar com look amarelo

A apresentadora Ticiane Pinheiro agitou as redes sociais nesta terça-feira, 14, ao compartilhar sua beleza impecável. Ela está de férias em família na Bahia e aproveitou o dia de sol em um passeio de barco.

Entre um mergulho e outro no rio, a estrela posou para fotos só de biquíni. Ela apostou em biquíni amarelo e deixou à mostra suas curvas perfeitas e a barriga sarada, além do bronzeado.

Em um álbum de fotos no feed, ela posou de frente e de costas para mostrar várias ângulos de sua beleza. Tanto que, nos comentários, os fãs elogiaram a boa forma dela. "Mulherão de arrepiar", disse um seguidor. "Genteeee que perfeita", escreveu mais um. "Belíssima", comentou outro.

Ticiane está de férias com o marido, Cesar Tralli, e as duas filhas, Rafaella Justus e Manuella.

A festa de réveillon de Ticiane Pinheiro

Os apresentadores Ticiane Pinheiro e César Tralli passaram a virada do ano na Península do Maraú, na Bahia. Em sua rede social, os jornalistas postaram registros do momento especial ao lado da filha deles, Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos.

Enquanto a herdeira mais velha, Rafaella Justus, de 15 anos passou o Ano Novo com a irmã, Fabiana Justus, a famosa viajou para comemorar o Revéillon com o marido e a caçula na praia. Após alguns dias longe deles, por conta do trabalho, a loira os encontrou e passou a data com eles.

"Um Ano Novo Cheio de Amor. É o que mais desejo a você. Deus abençoe sua vida, seus propósitos, sua família e seus amigos queridos. Abrace e beije quem você ama. Cuide muito bem de você. Olhe para o próximo com empatia e compaixão", disse o apresentador do Jornal Hoje.

"Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo", disse Ticiane Pinheiro.

