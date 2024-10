Thaila Ayala impressiona com novo visual após o fim da novela 'Família é Tudo'

Com o fim de 'Família é Tudo', a atriz Thaila Ayala se despediu de sua personagem e abandonou os fios ruivos; veja o novo visual

A atriz Thaila Ayala se despediu oficialmente de sua personagem em 'Família é Tudo'! Após o fim da novela da Globo, a intérprete de Elisa decidiu mudar o visual e deixou os fios acobreados para trás.

Thaila surpreendeu os seguidores nesta segunda-feira, 7, ao compartilhar o primeiro registro da mudança nos cabelos. Depois de um longo período com as madeixas ruivas, a esposa do ator Renato Góes escolheu voltar à cor castanha e surgiu com os fios mais escuros.

Esbanjando beleza, ela publicou um vídeo mostrando detalhes da transformação. "Mudei de novo, agora. Saudades da morenice. E aí, o que preferem?", escreveu a famosa na legenda da postagem.

Nos comentários, internautas aprovaram o novo visual de Thaila Ayala e fizeram questão de deixar mensagens carinhosas à atriz. "Sem dúvidas essa é sua cor", declarou uma seguidora. "Gata em todas as versões, mas essa tá demais", disse outra. "Ficou ainda mais maravilhosa!", falou uma terceira.

Confira o novo visual de Thaila Ayala:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala relembra os 5 anos do casamento com Renato Góes

No último sábado, 5, Thaila Ayala usou as redes sociais para relembrar o casamento com Renato Góes. A cerimônia aconteceu na Igreja do Carmo de Olinda, em Recife, há cinco anos. Emocionada, a atriz fez uma declaração de amor ao ator.

A homenagem postada pela atriz, que resgata momentos dos dois no casamento religioso, e ainda conta com a música "De Janeiro a Janeiro", cantada por Nando Reis e Roberta Campos;.

"Cinco anos do dia mais feliz da minha vida. Viva nossa boda de ferro!", escreveu na legenda do post. O marido e ator não deixou de responder e escreveu: "Pra sempre, monstrinha", acompanhado de um emoji de coração.