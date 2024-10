Thaila Ayala relembra os 5 anos do casamento com Renato Góes

'Dia mais feliz da minha vida', escreveu Thaila Ayala; o ator respondeu ao post da atriz e esposa com uma mensagem carinhosa

Como se fosse ontem! Neste sábado, 05, Thaila Ayala usou as redes sociais para relembrar o casamento com Renato Góes. A cerimônia aconteceu na Igreja do Carmo de Olinda, em Recife, há cinco anos. Emocionada, a atriz fez uma declaração de amor ao ator.

A homenagem postada pela atriz, que resgata momentos dos dois no casamento religioso, e ainda conta com a música "De Janeiro a Janeiro", cantada por Nando Reis e Roberta Campos.

"Cinco anos do dia mais feliz da minha vida. Viva nossa boda de ferro!", escreveu na legenda do post. O marido e ator não deixou de responder e escreveu: "Pra sempre, monstrinha", acompanhado de um emoji de coração.

Famosos e amigos do casal deixaram recados carinhosos: "Que lindo", escreveu Giovanna Lancellotti, já Fiorella Mattheis postou: "Foi demais. Amo vocês"; e Thiago Martins enviou um emoji de coração, “Eu amo os vídeos da festa do seu casamento Kkkkkkk Felicidades “, escreveu uma fã.

Recentemente, ela e o marido atuaram na novela Família É Tudo, da Globo, que já foi toda gravada e chegará ao fim na próxima semana. O casal é pai de Francisco, de dois anos, e Tereza, de um ano.

Thaila Ayala cai no choro e diz: ‘O que eu estou fazendo aqui?’

Recentemente Thaila Ayala apareceu chorando nos stories do Instagram e comoveu seus fãs com o desabafo. Ela contou que está com muita saudade dos seus filhos, que não foram viajar com a mãe.

A artista contou que está em uma viagem de motorhome pelos Estados Unidos, mas está com o coração apertado por ficar longe dos herdeiros. Tanto que ela confessou que chora todos os dias.

"Gente, coisas que a gente não mostra, né, mas eu só chorei nessa viagem. Eu só posto as coisas lindas e maravilhosas porque o Instagram é sobre isso e porque tem coisas lindas e maravilhosas para serem mostradas, mas eu só choro de saudade dos meus filhos. Meu Deus do céu! Que desespero”, disse ela.